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Haberler Galeri Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…
Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:04 Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 13:10

Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

Futbol tarihine damga vuran birçok teknik direktör, yeni sezonda kulüpsüz kaldı. Süper Lig'de görev yabancı ve Türk teknik direktörlerin de yer aldığı liste, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Transfermarkt'ın hazırladığı listede teknik direktörlerin maç başı puan ortalamaları dikkate alındı. İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler...

Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

İŞTE TAKIM ÇALIŞTIRMAYAN EFSANE TEKNİK DİREKTÖRLER

Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

XAVI

ÇALIŞTIRDIĞI SON TAKIM: BARCELONA

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI: 2.12

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Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

SERGIO CONCEICAO

ÇALIŞTIRDIĞI SON TAKIM: PORTO

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI: 2.02

Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

EDIN TERZIC

ÇALIŞTIRDIĞI SON TAKIM: BORUSSIA DORTMUND

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI: 1.95

Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…

THOMAS TUCHEL

ÇALIŞTIRDIĞI SON TAKIM: BAYERN MUNIH

MAÇ BAŞI PUAN ORTALAMASI: 1.93

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