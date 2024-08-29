Giriş Tarihi: 29.08.2024 13:04
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024
13:10
Dünyanın en iyi hocaları kulüpsüz kaldı! İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler: Süper Lig’in efsaneleri de listede…
Futbol tarihine damga vuran birçok teknik direktör, yeni sezonda kulüpsüz kaldı. Süper Lig'de görev yabancı ve Türk teknik direktörlerin de yer aldığı liste, futbolseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Transfermarkt'ın hazırladığı listede teknik direktörlerin maç başı puan ortalamaları dikkate alındı. İşte takım çalıştırmayan en başarılı teknik direktörler...