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Haberler Galeri Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'in yıldızı listeyi değiştirdi
Giriş Tarihi: 01.09.2024 15:33 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 15:33

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig'in yıldızı listeyi değiştirdi

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listede Süper Lig'in yeni transferi zirveyi karıştırdı. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi

Kullanıcı oylarıyla belirlenen dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Listede Süper Lig'in yeni transferi zirveyi karıştırdı. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte o futbolcular...

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi

Kevin Trapp

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Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi

James Rodriguez

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi

Olivier Giroud

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu belli oldu: Süper Lig’in yıldızı listeyi değiştirdi

Isco

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