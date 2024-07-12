Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu (Güncel Liste) | Süper Lig'in en yakışıklısı değişti

Futbol dünyasının yakışıklıları listeye damga vurdu! Futbolcuların işi yeşil sahalarda top koşturmak olsa da, bazı isimlerin yakışıklılığı mankenlere taş çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 'Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu' listesinde aktif futbol oynayan en yakışıklı futbolculara yer verildi. Listede Türk futbolcularda kendine buldu. İşte Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu