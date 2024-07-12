Giriş Tarihi: 12.07.2024 21:19
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024
21:25
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu (Güncel Liste) | Süper Lig'in en yakışıklısı değişti
Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listeye hem Türk hem de Türkiye'de oynayan oyuncular damga vurdu. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…