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Haberler Galeri Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu (Güncel Liste) | Süper Lig'in en yakışıklısı değişti
Giriş Tarihi: 12.07.2024 21:19 Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 21:25

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu (Güncel Liste) | Süper Lig'in en yakışıklısı değişti

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu listesi açıklandı. Birbirinden farklı yıldız ismin bulunduğu listeye hem Türk hem de Türkiye'de oynayan oyuncular damga vurdu. Kullanıcı oylarının büyük etkisi olduğu listede birbirinden farklı kritere de dikkat edildi. Peki bu 50 kişilik listede kimler var? İşte hem futboluyla hem de yakışıklılığı ile yeşil sahalara damga vuran o isimlerden bazıları…

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu Güncel Liste | Süper Lig’in en yakışıklısı değişti

Futbol dünyasının yakışıklıları listeye damga vurdu! Futbolcuların işi yeşil sahalarda top koşturmak olsa da, bazı isimlerin yakışıklılığı mankenlere taş çıkarıyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan 'Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu' listesinde aktif futbol oynayan en yakışıklı futbolculara yer verildi. Listede Türk futbolcularda kendine buldu. İşte Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu Güncel Liste | Süper Lig’in en yakışıklısı değişti

Ciro Immobile

Beşiktaş'a transfer olan Ciro Immobile, dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesinde yer alıyor.

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Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu Güncel Liste | Süper Lig’in en yakışıklısı değişti

Kevin Trapp

Futbol hayatına Almanya'da devam eden Kevin Trapp kaleciliği kadar yakışıklılığı ile de dikkatleri çekiyor.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu Güncel Liste | Süper Lig’in en yakışıklısı değişti

James Rodriguez

32 yaşındaki 10 numara Dünyanın en yakışıklı futbolcuları listesinde kendine buldu. James bugünlerde Brezilya'nın Sao Paulo takımında forma giyiyor.

Dünyanın en yakışıklı 50 futbolcusu Güncel Liste | Süper Lig’in en yakışıklısı değişti

Olivier Giroud

37 yaşındaki Giroud da listede yer buldu.

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