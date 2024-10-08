Giriş Tarihi: 08.10.2024 19:57
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024
20:00
Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...
Dünya futbolunda birçok teknik direktör başarılarıyla adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Bazı teknik direktörler ise yaptığı transferlerle de dikkat çekti. Futbol tarihinde transferde en çok harcama yapan hocalar listelendi. Listede tam 12 teknik direktör milyar barajını aştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, birçok yıldız hocayı geride bıraktı. İşte dikkat çeken o hocalar ve yaptıkları dev harcamalar...