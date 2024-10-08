Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

Günümüz futbolunda transfer harcamaları her geçen yıl kontrolden çıkmaya devam ediyor. Aynı zamanda transferlere en fazla para harcayan teknik direktörler listesi de gün geçtikçe genişliyor.

Transfermarkt verilerine göre, tarihte en çok transfer harcaması yapan teknik direktörler listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. İşte tarihe geçen o hocalar ve yaptıkları toplam harcamalar...