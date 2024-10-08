Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 08.10.2024 19:57 Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 20:00

Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

Dünya futbolunda birçok teknik direktör başarılarıyla adını altın harflerle tarihe yazdırdı. Bazı teknik direktörler ise yaptığı transferlerle de dikkat çekti. Futbol tarihinde transferde en çok harcama yapan hocalar listelendi. Listede tam 12 teknik direktör milyar barajını aştı. Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho, birçok yıldız hocayı geride bıraktı. İşte dikkat çeken o hocalar ve yaptıkları dev harcamalar...

SPOR SERVİSİ
Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

Günümüz futbolunda transfer harcamaları her geçen yıl kontrolden çıkmaya devam ediyor. Aynı zamanda transferlere en fazla para harcayan teknik direktörler listesi de gün geçtikçe genişliyor.

Transfermarkt verilerine göre, tarihte en çok transfer harcaması yapan teknik direktörler listesinde dünyaca ünlü isimler yer alıyor. İşte tarihe geçen o hocalar ve yaptıkları toplam harcamalar...

Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

1- Louis Van Gaal: 686 Milyon euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

2- Maurizio Sarri: 752 milyon euro

Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

3- Luciano Spalleti: 753 milyon euro

Transferde en çok harcama yapan teknik direktörleri belli oldu! Jose Mourinho yıldız hocaları geride bıraktı...

4- Sir Alex Ferguson: 791 milyon euro

SON DAKİKA