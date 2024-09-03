Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar
Giriş Tarihi: 03.09.2024 20:14 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 20:27

Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu açıkladı. Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü golcü futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...

Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

İŞTE EN PAHALI 100 FUTBOLCU

Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

280.4 milyon Euro | Jude Bellingham / Real Madrid

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

255.3 milyon Euro | Erling Haaland / Manchester City

Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

240.8 milyon Euro | Vinícius Júnior / Real Madrid

Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen’in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar

220.7 milyon Euro | Rodrygo Goes / Real Madrid

SON DAKİKA