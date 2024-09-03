Giriş Tarihi: 03.09.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
20:27
Transferi dünyayı sallamıştı! Victor Osimhen'in bonservisi ortaya çıktı: Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu açıkladı. Galatasaray'ın büyük bir sürpriz yaparak kadrosuna kattığı Victor Osimhen'in bonservisi de ortaya çıktı. Dünyaca ünlü golcü futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...