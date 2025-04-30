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Haberler Galeri Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…
Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:23 Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 07:23

Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden start verdi. Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Dusan Vlahovic'in maaş ve bonservisi el yakarken, Kanarya planını hazırladı. Fenerbahçe yönetimi Sırp golcü için 40 milyon euroluk bir operasyon başlattı. İşte haberin detayları…

Samet YÜKSEL
Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

Edin Dzeko'nun 39 yaşında olması nedeniyle Boşnak yıldızla sezon sonunda yeni sözleşme imzalamayacak olan Fenerbahçe, transfer listesinin ilk sırasına forvet hattını yazdı.

Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

Öncelik, adı Galatasaray'la da anılan ve Sırbistan Milli Takımı forması da giyen Dusan Vlahovic'e verilecek.

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Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

Juventus Teknik Direktörü İgor Tudor'un planlarında yer almadığı iddia edilen oyuncu için İtalyan kulübü, 50 milyon Euro bonservis bedeli belirlemiş durumda.

Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

FASLI GOLCÜDEN BEKLENTİ 30 MİLYON EURO

Fenerbahçe, En-Nesyri'yi Vlahovic transferinde kullanmaya hazır. Sezon başında Sevilla'dan 19.5 milyon Euro gibi rekor bir bonservis bedeliyle alınan Faslı oyuncuya, özellikle Suudi Arabistan kulüplerinin büyük ilgisi sürüyor.

Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…

Sarı-lacivertliler, En-Nesyri'yi 30 milyon Euro karşılığında satmayı planlıyor.