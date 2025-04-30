Giriş Tarihi: 30.04.2025 07:23
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025
07:23
Dusan Vlahovic’i En-Nesyri getirecek! Fenerbahçe’den 40 milyon euroluk operasyon…
Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ın 5 puan gerisinde ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, gelecek sezonun çalışmalarına şimdiden start verdi. Sarı-lacivertli takımın gündemine gelen Dusan Vlahovic'in maaş ve bonservisi el yakarken, Kanarya planını hazırladı. Fenerbahçe yönetimi Sırp golcü için 40 milyon euroluk bir operasyon başlattı. İşte haberin detayları…