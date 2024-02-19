Emre Belözoğlu'na olay cevap! Efsane isimlerden "Tarihin en iyi Galatasaray'ı" yorumuna tepki...

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Futbolcuyken de hocayken de bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı oynamadım. Tarihin en iyi Galatasaray'ı" ifadelerini kullanmıştı. Sabah.com.tr olarak Sarı-Kırmızılı forma ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Suat Kaya, Fatih Akyel, Vedat İnceefe, Kerem İnan ve Mehmet Yozgatlı gibi efsane isimlere bu konu hakkında düşüncelerini sorduk. Efsanelerden Emre Belözoğlu'na çarpıcı cevaplar geldi. İşte tüm detaylar...