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Haberler Galeri Emre Belözoğlu'na olay cevap! Efsane isimlerden "Tarihin en iyi Galatasaray'ı" yorumuna tepki...
Giriş Tarihi: 19.02.2024 16:12 Güncelleme Tarihi: 19.02.2024 16:37

Emre Belözoğlu'na olay cevap! Efsane isimlerden "Tarihin en iyi Galatasaray'ı" yorumuna tepki...

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Futbolcuyken de hocayken de bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı oynamadım. Tarihin en iyi Galatasaray'ı" ifadelerini kullanmıştı. Sabah.com.tr olarak Sarı-Kırmızılı forma ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Suat Kaya, Fatih Akyel, Vedat İnceefe, Kerem İnan ve Mehmet Yozgatlı gibi efsane isimlere bu konu hakkında düşüncelerini sorduk. Efsanelerden Emre Belözoğlu'na çarpıcı cevaplar geldi. İşte tüm detaylar...

Muhammed Emin CİVELEK
Emre Belözoğlu’na olay cevap! Efsane isimlerden Tarihin en iyi Galatasaray’ı yorumuna tepki...

Galatasaray'ın 3-0 kazandığı maçın ardından Ankaragücü teknik direktörü Emre Belözoğlu, "Futbolcuyken de hocayken de bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı oynamadım. Tarihin en iyi Galatasaray'ı" ifadelerini kullanmıştı. Sabah.com.tr olarak Sarı-Kırmızılı forma ile UEFA Kupası şampiyonluğu yaşayan Suat Kaya, Fatih Akyel, Vedat İnceefe, Kerem İnan ve Mehmet Yozgatlı gibi efsane isimlere bu konu hakkında düşüncelerini sorduk. Efsanelerden Emre Belözoğlu'na çarpıcı cevaplar geldi. İşte tüm detaylar...

Emre Belözoğlu’na olay cevap! Efsane isimlerden Tarihin en iyi Galatasaray’ı yorumuna tepki...

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında MKE Ankaragücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 69'a yükseltti ve liderliğini korudu.

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Emre Belözoğlu’na olay cevap! Efsane isimlerden Tarihin en iyi Galatasaray’ı yorumuna tepki...

Karşılaşmanın ardından başkent temsilcisinin teknik direktörü Emre Belözoğlu, yaptığı çarpıcı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekmişti.

Emre Belözoğlu’na olay cevap! Efsane isimlerden Tarihin en iyi Galatasaray’ı yorumuna tepki...

Genç çalıştırıcı alınan mağlubiyeti, "Kabul etmemiz gereken gerçekler var. Galatasaray bu ligin çok üstünde bir takım. Oyuncu kalitesi olarak, bilmiyorum, Galatasaray tarihinin gelmiş geçmiş en iyi kadrosu olabilir."

Emre Belözoğlu’na olay cevap! Efsane isimlerden Tarihin en iyi Galatasaray’ı yorumuna tepki...

"Bu kadar yüksek seviyede bir oyuncu grubuna karşı ben oyuncu, teknik direktör olarak oynamadım. Bu kadar basit, bu kadar kolay goller yemeseydik, oyuna tutunabilseydik işler istediğimiz gibi gidebilirdi. Üzgünüm, üzgünüm. Sorumluluk benim. Özür dilerim." sözleriyle değerlendirmişti.

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