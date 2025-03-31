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Haberler Galeri En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...
Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:39 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 18:40

En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

Dünya futbolunda kulüpleri büyümesinde en önemli unsur olan taraftarlar, gönül verdikleri renkleri her koşulda stadyumlarda destekliyor ve futbolun var olmasında etken oluyor. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için önemli bir liste hazırladı. Listede 10 taraftar grubuna yer verildi. . Süper Lig'den iki takımda hazırlanan listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 10 taraftar grubu...

En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

Dijital spor yayıncısı olan GiveMeSport (GMS), dünyanın en iyi 10 taraftar grubunun yer aldığı bir liste hazırladı.

En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

Hazırlanan listede Süper Lig'den sadece Galatasaray ve Fenerbahçe yer alırken, listedeki diğer takımlar dikkatleri çekti.

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En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

İŞTE DÜNYANIN EN İYİ 10 TARAFTAR GRUBU...

En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

10 - FENERBAHÇE

En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...

9 - Kızılyıldız