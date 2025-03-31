Giriş Tarihi: 31.03.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
18:40
En ateşli 10 taraftar grubu açıklandı! İşte listeye damga vuran Süper Lig devleri...
Dünya futbolunda kulüpleri büyümesinde en önemli unsur olan taraftarlar, gönül verdikleri renkleri her koşulda stadyumlarda destekliyor ve futbolun var olmasında etken oluyor. Dijitalde spor yayıncılığı yapan GiveMeSport (GMS), taraftarlar için önemli bir liste hazırladı. Listede 10 taraftar grubuna yer verildi. . Süper Lig'den iki takımda hazırlanan listede kendisine yer buldu. İşte dünyanın en iyi 10 taraftar grubu...