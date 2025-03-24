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Haberler Galeri En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig'in yıldızı listeye damgasını vurdu...
Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:38 Güncelleme Tarihi: 24.03.2025 13:43

En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig'in yıldızı listeye damgasını vurdu...

Futbolseverler tarafından penaltı atışları her zaman çok basit görülür. Ancak futbolcular topun başına geçtiği zaman gol atmak göründüğü kadar kolay olmaz. Futbol tarihinde birçok yıldızın, kritik anlarda penaltı vuruşunu gole çeviremediği anlar yaşandı. GiveMeSport, 2001'den bu yana en çok penaltı kaçıran 10 futbolcuyu derledi. Listenin 3.sırasında Süper Lig'den de bir yıldız yer aldı. İşte dikkatleri çeken o liste…

En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig’in yıldızı listeye damgasını vurdu...

GiveMeSport, 2001'den bu yana en çok penaltı kaçıran futbolcuların bulunduğu bir liste yayınladı.

En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig’in yıldızı listeye damgasını vurdu...

Listede 10 futbolcu yer alırken, Süper Lig'den de bir isim listenin başlarında kendine yer buldu.

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En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig’in yıldızı listeye damgasını vurdu...

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En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig’in yıldızı listeye damgasını vurdu...

10 - Edinson Cavani / Kaçırılan penaltı: 14

En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig’in yıldızı listeye damgasını vurdu...

9 - Sergio Aguero / Kaçırılan penaltı: 14