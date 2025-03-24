Giriş Tarihi: 24.03.2025 13:38
Güncelleme Tarihi: 24.03.2025
13:43
En çok penaltı kaçıran 10 futbolcu ortaya çıktı! Süper Lig'in yıldızı listeye damgasını vurdu...
Futbolseverler tarafından penaltı atışları her zaman çok basit görülür. Ancak futbolcular topun başına geçtiği zaman gol atmak göründüğü kadar kolay olmaz. Futbol tarihinde birçok yıldızın, kritik anlarda penaltı vuruşunu gole çeviremediği anlar yaşandı. GiveMeSport, 2001'den bu yana en çok penaltı kaçıran 10 futbolcuyu derledi. Listenin 3.sırasında Süper Lig'den de bir yıldız yer aldı. İşte dikkatleri çeken o liste…