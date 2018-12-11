Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Porto'ya 3-2 mağlup olurken gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan Eren Derdiyok, Porto karşısında kaçırdığı fırsatla bir kez daha taraftarların tepkisini çekti. UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi Porto'ya sahasında 3-2 yenilen Galatasaray, grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı. Karşılaşmada Porto'nun gollerini Felipe, Marega (penaltıdan) ve Oliveira atarken, Galatasaray'ın golleri ise Sofiane Feghouli (penaltıdan) ile Eren Derdiyok'tan geldi. Porto ve Schalke 04'ün üst tura çıktığı D Grubu'nu bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puanla üçüncü sırada bitiren Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Galatasaray'ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek. FEGHOULİ PENALTI KAÇIRDI Galatasaray'ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi. EREN DERDİYOK ÖNEMLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ Galatasaray'ın forvet oyuncusu Eren Derdiyok, bulduğu önemli pozisyonları golle sonuçlandıramadı. Maçın 14. dakikasında çalımlarla ceza sahasına giren Feghouli'nin pasında kale sahasında uygun durumda topla buluşan Eren Derdiyok, yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kale yerine auta attı.