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  • Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

, taraftarlarını ç��ldırttı

, D Grubu 6. maçında 'ya 3-2 mağlup olurken gösterdiği performansla eleştiri oklarının hedefinde olan , Porto karşısında kaçırdığı fırsatla bir kez daha taraftarların tepkisini çekti.

Giriş Tarihi: 11.12.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 12.12.2018 02:21
Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

D Grubu 6. ve son maçında Portekiz temsilcisi 'ya sahasında 3-2 yenilen , grubunu üçüncü bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne kaldı.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Karşılaşmada 'nun gollerini Felipe, Marega (penaltıdan) ve Oliveira atarken, 'ın golleri ise Sofiane Feghouli (penaltıdan) ile 'tan geldi.

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Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

ve Schalke 04'ün üst tura çıktığı D Grubu'nu bir galibiyet, bir beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda 4 puanla üçüncü sırada bitiren , yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

'ın son 32 turunda dahil olacağı UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar 17 Aralık Pazartesi günü çekilecek.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

FEGHOULİ PENALTI KAÇIRDI

'ın maçta 3-2 geride olduğu sırada kazanılan penaltıyı Sofiane Feghouli, gole çeviremedi.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

EREN DERDİYOK ÖNEMLİ FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİ

'ın forvet oyuncusu , bulduğu önemli pozisyonları golle sonuçlandıramadı.

Eren Derdiyok, Galatasaray taraftarlarını çıldırttı

Maçın 14. dakikasında çalımlarla ceza sahasına giren Feghouli'nin pasında kale sahasında uygun durumda topla buluşan , yakın mesafeden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kale yerine auta attı.

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