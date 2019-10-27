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  • Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

- maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında - maçını kaleme aldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2019 09:51 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 10:00
Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Süper Lig'in 9. haftasında , taraftarı önünde 'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı...

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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Sağından bak, solundan bak hepsinde Fenerbahçe'nin net üstünlüğünü görüyorsun bu maçta. Konuk takım 'un oynadığı futbol 'taş devri futbolu'... Böyle bir futbol kalmadı.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

seni yener bu fark etmez. Ama sen böyle futbol oynama. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Fenerbahçe istediği gibi oynadı, istediği gibi maçı yönlendirdi, ilk 20 dakika çok mücadele ettiler, sonraki dakikalarda tempoyu düşürdüler. Maçı 5 yaptılar.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

Bence maçın kahramanı Luiz Gustavo. Müthiş mücadele ediyor, rakibi bozuyor, rakibiyle futbol kavgası yapıyor. Topu iyi yerlere oyun sokuyor. Etkili yerlere mızrak gibi giriyor.

Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

takımında dalga geçen yok. Herkes oyunun içinde. Topu rakibe verdiklerinde hemen kendi kalelerini korumaya kalkıyorlar. Bu büyük avantaj.

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