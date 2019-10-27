Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını değerlendirdi

SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu bugünkü yazısında Fenerbahçe - Konyaspor maçını kaleme aldı. Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, taraftarı önünde Konyaspor'u ağırladı. Fenerbahçe mücadeleden 5-1'lik üstünlükle ayrıldı. SABAH Gazetesi Yazarı Erman Toroğlu, Fenerbahçe - Konyaspor maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Erman Toroğlu'nun yazısı... Sağından bak, solundan bak hepsinde Fenerbahçe'nin net üstünlüğünü görüyorsun bu maçta. Konuk takım Konyaspor'un oynadığı futbol 'taş devri futbolu'... Böyle bir futbol kalmadı. Fenerbahçe seni yener bu fark etmez. Ama sen böyle futbol oynama. Bu nasıl bir anlayıştır anlamak mümkün değil. Fenerbahçe istediği gibi oynadı, istediği gibi maçı yönlendirdi, ilk 20 dakika çok mücadele ettiler, sonraki dakikalarda tempoyu düşürdüler. Maçı 5 yaptılar. Bence maçın kahramanı Luiz Gustavo. Müthiş mücadele ediyor, rakibi bozuyor, rakibiyle futbol kavgası yapıyor. Topu iyi yerlere oyun sokuyor. Etkili yerlere mızrak gibi giriyor. Fenerbahçe takımında dalga geçen yok. Herkes oyunun içinde. Topu rakibe verdiklerinde hemen kendi kalelerini korumaya kalkıyorlar. Bu büyük avantaj.