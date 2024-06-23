Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar'dan olay Montella - Arda Güler yorumu! "Oyuncak olmuşlar! Hamit Altıntop büyük ihtimalle..."

Giriş Tarihi: 23.06.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 23.06.2024
15:15
Son dakika haberi: A Milli Takımımız, EURO 2024 F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0'lık skorla farklı yenildi. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar, Ömer Üründül, Levent Tüzemen ve Ali Gültiken karşılaşma sonrası çarpıcı değerlendirmelerde bulundular. Usta isimlerin gündeminde teknik direktör Vincenzo Montella'nın oyuncu tercihleri ve 70 dakika yedek kalan Arda Güler vardı. İşte son dakika haberinin detayları...