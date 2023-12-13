Erman Toroğlu'dan Faruk Koca için olay sözler! "Ben hakem olsaydım o magandayı..."

LEVENT TÜZEMEN - FEDERASYON HAKEMLERİ EZDİRDİ



Olayların buraya gelmesinin baş sorumlusu kulüp yöneticileridir. Maalesef TFF, hakemlere karşı uygulanan baskıları ve mobbingleri duyup dinlemesine rağmen masaya yumruğunu vurmamış, idare etmeyi tercih etmiştir. Eğer Sayın Büyükekşi o yöneticilere "Siz benim hakemlerime karşı nasıl bu cüretle saldırabiliyorsunuz" diyebilseydi, bu çirkin olaylar yaşanmazdı.