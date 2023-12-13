Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:13
Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
09:28
Erman Toroğlu'dan Faruk Koca için olay sözler! "Ben hakem olsaydım o magandayı..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması futbol dünyasını karıştırmıştı. Koca, olayın ardından dün sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç; yaşanan bu çirkin olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...