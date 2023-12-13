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Haberler Galeri Erman Toroğlu'dan Faruk Koca için olay sözler! "Ben hakem olsaydım o magandayı..."
Giriş Tarihi: 13.12.2023 09:13 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023 09:28

Erman Toroğlu'dan Faruk Koca için olay sözler! "Ben hakem olsaydım o magandayı..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması futbol dünyasını karıştırmıştı. Koca, olayın ardından dün sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç; yaşanan bu çirkin olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

Erman Toroğlu’dan Faruk Koca için olay sözler! Ben hakem olsaydım o magandayı...
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Erman Toroğlu’dan Faruk Koca için olay sözler! Ben hakem olsaydım o magandayı...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçında başkent ekibinin başkanı Faruk Koca'nın maçın bitiş düdüğünün hemen ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruk atması futbol dünyasını karıştırmıştı. Koca, olayın ardından dün sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. SABAH Spor yazarları Erman Toroğlu, Levent Tüzemen, Bülent Timurlenk ve Gürcan Bilgiç; yaşanan bu çirkin olayla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundular. İşte son dakika haberinin detayları...

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Erman Toroğlu’dan Faruk Koca için olay sözler! Ben hakem olsaydım o magandayı...

- Yaşanan olayın 1 numaralı sorumlusu kim? TFF bu saldırı sonrası hakemlerle ilgili ne yapmalı? Süper Lig'in süresiz ertelenmesi doğru mu?

Erman Toroğlu’dan Faruk Koca için olay sözler! Ben hakem olsaydım o magandayı...

LEVENT TÜZEMEN - FEDERASYON HAKEMLERİ EZDİRDİ

Olayların buraya gelmesinin baş sorumlusu kulüp yöneticileridir. Maalesef TFF, hakemlere karşı uygulanan baskıları ve mobbingleri duyup dinlemesine rağmen masaya yumruğunu vurmamış, idare etmeyi tercih etmiştir. Eğer Sayın Büyükekşi o yöneticilere "Siz benim hakemlerime karşı nasıl bu cüretle saldırabiliyorsunuz" diyebilseydi, bu çirkin olaylar yaşanmazdı.

Erman Toroğlu’dan Faruk Koca için olay sözler! Ben hakem olsaydım o magandayı...

Ankaragücü başkanının büyük bir rezalet içinde Halil Umut Meler'e attığı yumruk sadece Türk futboluna değil, TFF'ye de atılmış bir yumruktur. Eğer Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç'un divanda hakemlere yönelik sarf ettiği sözlerden sonra TFF doğru hamle yapsaydı, hakemler bu ezilmeyi yaşamazdı.

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