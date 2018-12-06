Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Fenerbahçe Başkanvekili Semih Özsoy'un Teknik Direktör Ersun Yanal'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı. Fenerbahçe'de teknik adam arayışları sürüyor. Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim bu çerçevede eski teknik direktörü Ersun Yanal ile görüşmelere devam ediyor. Başkan Ali Koç'un çok sıcak bakmamasına rağmen Yanal ile temaslar sıklaştı. Dün de Başkanvekili Semih Özsoy, tecrübeli hocayla buluştu. Gündeme bomba gibi düşen görüşmenin de detayları ortaya çıktı. Ersun Yanal, kendisine önerilen kısa vadeli sözleşme yerine uzun vadeli ve minimum 1,5 yıllık bir kontrat istedi. Bunun dışında Yanal'ın Sportif Direktör Damien Comolli ve kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de planları var.