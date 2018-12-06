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'ye şartlarını sundu

Başkanvekili Semih Özsoy'un Teknik Direktör 'la yaptığı görüşmenin detayları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.12.2018 09:47 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 10:50
Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

'de teknik adam arayışları sürüyor.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Milliyet'in haberine göre sarı-lacivertli yönetim bu çerçevede eski teknik direktörü ile görüşmelere devam ediyor.

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Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Başkan Ali Koç'un çok sıcak bakmamasına rağmen Yanal ile temaslar sıklaştı.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Dün de Başkanvekili Semih Özsoy, tecrübeli hocayla buluştu.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Gündeme bomba gibi düşen görüşmenin de detayları ortaya çıktı.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

, kendisine önerilen kısa vadeli sözleşme yerine uzun vadeli ve minimum 1,5 yıllık bir kontrat istedi.

Ersun Yanal Fenerbahçe'ye şartlarını sundu

Bunun dışında Yanal'ın Sportif Direktör Damien Comolli ve kadro dışı kalan oyuncularla ilgili de planları var.

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