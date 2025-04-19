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Haberler Galeri Ertaç Özbir'den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü'nde kriz...
Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:07 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 11:10

Ertaç Özbir'den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü'nde kriz...

1.Lig'de küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Manisa FK, Ankaragücü'nü sahasında 2-1'lik skorla geçti. Bu sonucun ardından düşme potasında haftayı kapatan sarı-lacivertlilerde büyük kriz çıktı. Teknik direktör Mesut Bakkal, görevi bırakacağını ifade ederken, takımın tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir, maçın ardından takım arkadaşlarına olay yaratan sözler söyledi.

Ertaç Özbir’den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü’nde kriz...

Trendyol 1. Lig'in 35. haftasında Manisa FK ile Ankaragücü küme düşme hattındaki kritik mücadelede karşı karşıya geldi.

Ertaç Özbir’den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü’nde kriz...

Manisa 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı ve rakibini düşme potasına itti.

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Ertaç Özbir’den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü’nde kriz...

Manisa FK'nin gollerini 28'nci dakikada Georgi Minchev ve 45'inci dakikada Bartu Göçmen kaydederken, Ankaragücü'nün tek golü ise 54'üncü dakikada Owusu Kwabena'dan geldi.

Ertaç Özbir’den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü’nde kriz...

Bu sonucun ardından Manisa FK, puanını 41'e yükseltirken, Ankaragücü ise Manisa FK'nın arkasında kalarak 39 puanla küme düşme potasında haftayı noktaladı.

Ertaç Özbir’den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü’nde kriz...

Alınan kötü sonuç sonrasında MKE Ankaragücü'nde üst üste kriz yaratan olaylar yaşandı.