Giriş Tarihi: 19.04.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
11:10
Ertaç Özbir'den takım arkadaşlarına olay yaratan sözler! Ankaragücü'nde kriz...
1.Lig'de küme düşme potasını yakından ilgilendiren maçta Manisa FK, Ankaragücü'nü sahasında 2-1'lik skorla geçti. Bu sonucun ardından düşme potasında haftayı kapatan sarı-lacivertlilerde büyük kriz çıktı. Teknik direktör Mesut Bakkal, görevi bırakacağını ifade ederken, takımın tecrübeli file bekçisi Ertaç Özbir, maçın ardından takım arkadaşlarına olay yaratan sözler söyledi.