Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:28

Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı!

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Kulübün yeni başkanı, Ertuğrul Doğan oldu. Bordo mavili kulübün yeni başkanının belli olmasının ardından binlerce kişi "Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. Doğan, işlerinin kolay olmadığını vurgulayarak "Delegelerimiz bana sağ olsun bu yaşta, bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" ifadelerini kullandı. Peki, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.