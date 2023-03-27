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Haberler Galeri Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı!
Giriş Tarihi: 27.03.2023 10:25 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 10:28

Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan'ın hayatı!

Trabzonspor'un Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sona erdi. Kulübün yeni başkanı, Ertuğrul Doğan oldu. Bordo mavili kulübün yeni başkanının belli olmasının ardından binlerce kişi "Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına yanıt aramaya başladı. Doğan, işlerinin kolay olmadığını vurgulayarak "Delegelerimiz bana sağ olsun bu yaşta, bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" ifadelerini kullandı. Peki, Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar.

Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın hayatı!

Trabzonspor'un olağanüstü gerçekleşen seçimli genel kurulda, tek aday olan Ertuğrul Doğan bin 127 geçerli oyun 919'unu alarak kulüp tarihindeki 18. başkan oldu. Bu gelişmenin ardından ise "Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli?" soruları yanıt aramaya başladı. Bordo mavili kulübün yeni başkanı "Mutluyum ama işimiz zor" sözleriyle dikkat çekerken Doğan'ın hayatına yönelik araştırmaları hız kazandı. Peki, Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte yaşı, hayatı ve tüm detaylar.

Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın hayatı!

ERTUĞRUL DOĞAN KİMDİR?

Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

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Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın hayatı!

Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan, Trabzonspor başkan adayıdır.

Ertuğrul Doğan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Trabzonspor’un yeni başkanı Ertuğrul Doğan’ın hayatı!

Trabzonspor'un yeni başkanı Ertuğrul Doğan, işlerinin kolay olmadığını vurgulayarak başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamada "Delegelerimiz bana sağ olsun bu yaşta, bu şansı verdi. Çok mutluyum tabii bu ayrı bir konu ama işimiz çok zor" ifadelerini kullandı.

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