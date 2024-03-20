Dostları ve hocaları Ersen Martin'i bu sözlerle anlattı: "Vefasızlık, ona sahip çıkamadık"

ÇAĞDAŞ ATAN: "SOYUNMA ODASININ OLMAZSA OLMAZLARINDANDI"

Ersen Martin ile birlikte Trabzonspor ve Denizlispor'da top koşturan teknik direktör Çağdaş Atan ise "Her zaman neşeli, esprili ve güler yüzlü bir arkadaşımızdı. 20'li yaşları beraber geçirdik onunla. Herkes onu çok severdi. Saha içinde ve soyunma odasında olmazsa olmazlardan biriydi. Bizim için acı bir kayıp. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah. Onunla ilgili çok anımız var. Onu çok seviyoruz. Futbolumuza çok katkısı vardı. Değerli bir oyuncuydu." dedi.