Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:11
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:05
Dostları ve hocaları Ersen Martin'i bu sözlerle anlattı: "Vefasızlık, ona sahip çıkamadık"
Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan, Trabzonspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte de forma giyen eski futbolcu Ersen Martin, dün 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun acı kaybı olarak aramızdan ayrılan Ersen Martin'i eski dostlarına ve hocalarına sorduk. Kişiliği ve kendisiyle olan anılarını aktaran eski dostları ve hocaları herkesi duygulandıran sözler söyledi.