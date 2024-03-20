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Haberler Galeri Dostları ve hocaları Ersen Martin'i bu sözlerle anlattı: "Vefasızlık, ona sahip çıkamadık"
Giriş Tarihi: 20.03.2024 13:11 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:05

Dostları ve hocaları Ersen Martin'i bu sözlerle anlattı: "Vefasızlık, ona sahip çıkamadık"

Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan, Trabzonspor ve Beşiktaş başta olmak üzere birçok kulüpte de forma giyen eski futbolcu Ersen Martin, dün 44 yaşında hayata gözlerini yumdu. Türk futbolunun acı kaybı olarak aramızdan ayrılan Ersen Martin'i eski dostlarına ve hocalarına sorduk. Kişiliği ve kendisiyle olan anılarını aktaran eski dostları ve hocaları herkesi duygulandıran sözler söyledi.

MARWAN NADHİM
Dostları ve hocaları Ersen Martin’i bu sözlerle anlattı: Vefasızlık, ona sahip çıkamadık

Ülkemizde Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla birlikte 4 kez de A Milli Takım forması giymiş eski futbolcu Ersen Martin, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi. Aort damarı yırtılması sebebiyle bir süredir hastanede tedavi gören ve 10 Mart'ta entübe edilen golcü futbolcu, 44 yaşında vefat etti.

Dostları ve hocaları Ersen Martin’i bu sözlerle anlattı: Vefasızlık, ona sahip çıkamadık

YARIN TOPRAĞA VERİLECEK

Ersen Martin'in cenazesi, yarın ikindi namazını müteakip İzmir Halife Ömer Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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Dostları ve hocaları Ersen Martin’i bu sözlerle anlattı: Vefasızlık, ona sahip çıkamadık

ESKİ DOSTLARI VE HOCALARI ERSEN MARTİN'İ ANLATTI

Ersen Martin ile birlikte top koşturan eski oyuncu ve hocalarımızın kendisiyle ilgili görüşlerini aldık. Onun karakteri, kişiliği ve kendisiyle ilgili anıları hakkında çarpıcı sözler söyleyen eski dostları herkesi duygulandıran ifadeler kullandı.

Dostları ve hocaları Ersen Martin’i bu sözlerle anlattı: Vefasızlık, ona sahip çıkamadık

BÜLENT UYGUN: "ANDERLECHT MAÇINDA ATTIĞI GOL GELİYOR GÖZÜMÜN ÖNÜNE"

Ersen Martin'in 2009 yılında Sivasspor'da teknik direktörlüğünü yapan Bülent Uygun, "Ben bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Çok hizmet etti Türk futboluna, bu ülkeye. Vefasızlığın zirve yaptığının göstergesidir. Sahip çıkamadık. Anderlecht maçında attığı gol geliyor gözümün önüne. Sonradan girip de atmıştı. O sevincini unutamıyorum. İnsani yönü unutulmazdı. 4/4'lük bir oyuncuydu. Mekanı cennet olsun." dedi.

Dostları ve hocaları Ersen Martin’i bu sözlerle anlattı: Vefasızlık, ona sahip çıkamadık

ÇAĞDAŞ ATAN: "SOYUNMA ODASININ OLMAZSA OLMAZLARINDANDI"

Ersen Martin ile birlikte Trabzonspor ve Denizlispor'da top koşturan teknik direktör Çağdaş Atan ise "Her zaman neşeli, esprili ve güler yüzlü bir arkadaşımızdı. 20'li yaşları beraber geçirdik onunla. Herkes onu çok severdi. Saha içinde ve soyunma odasında olmazsa olmazlardan biriydi. Bizim için acı bir kayıp. Çok üzgünüz. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı cennet olur inşallah. Onunla ilgili çok anımız var. Onu çok seviyoruz. Futbolumuza çok katkısı vardı. Değerli bir oyuncuydu." dedi.

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