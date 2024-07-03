Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:26
Güncelleme Tarihi: 03.07.2024
09:26
EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan durmaksızın sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, dün Avusturya karşısında destansı bir galibiyet elde etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. Millilerimizin maçının ardından son 16 turu tamamlandı. Şimdi ise gözler EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi