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Haberler Galeri EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi
Giriş Tarihi: 03.07.2024 09:26 Güncelleme Tarihi: 03.07.2024 09:26

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'nda heyecan durmaksızın sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, dün Avusturya karşısında destansı bir galibiyet elde etti ve adını çeyrek finale yazdırdı. Millilerin çeyrek finaldeki rakibi ise Hollanda oldu. Millilerimizin maçının ardından son 16 turu tamamlandı. Şimdi ise gözler EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024'te son 16 turu mücadeleleri Türkiye Avusturya maçı ile tamamlandı. A Milli Futbol Takımımız, Avusturya karşısında oynadığı Merih Demiral'ın attığı 2 golle galibiyet ile ayrılmayı başardı. Bu sonuçların ardından gözler EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

TÜRKİYE'NİN RAKİBİ HOLLANDA!

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, grup maçlarının ardından son 16 turunda eleme müsabakaları yapıldı.

29 Haziran tarihinde başlayan son 16 turu, Avusturya-Türkiye mücadelesiyle sona erdi.

Avusturya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımı, çeyrek finalde Hollanda'nın rakibi oldu.

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EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ 5-6 TEMMUZ'DA YAPILACAK!

Tek maç üzerinden yapılan karşılaşmaların ardından 8 takım çeyrek finale kalma başarısı gösterdi.

Çeyrek final müsabakaları 5 Temmuz Cuma ve 6 Temmuz Cumartesi günü yine tek maç eleme üzerinden oynanacak.

Son 16 turu sonuçları

EURO 2024'te son 16 turunda alınan sonuçlar şöyle:

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

SON 16 TURU SONUÇLARI

İsviçre-İtalya: 2-0

Almanya-Danimarka: 2-0

İngiltere-Slovakya: 2-1

İspanya-Gürcistan: 4-1

Fransa-Belçika: 1-0

Portekiz-Slovenya: 3-0

Romanya-Hollanda: 0-3

Avusturya-Türkiye: 1-2

EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

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