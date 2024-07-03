EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! Türkiye Hollanda’yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi

EURO 2024'te son 16 turu mücadeleleri Türkiye Avusturya maçı ile tamamlandı. A Milli Futbol Takımımız, Avusturya karşısında oynadığı Merih Demiral'ın attığı 2 golle galibiyet ile ayrılmayı başardı. Bu sonuçların ardından gözler EURO 2024 çeyrek final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 çeyrek final eşleşmeleri nasıl? Türkiye Hollanda'yı geçerse hangi takımla eşleşecek? İşte EURO 2024 turnuva takvimi