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Haberler Galeri Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?
Giriş Tarihi: 30.11.2023 11:59 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 11:59

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu, sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı eleme grubundan birinci çıkarak Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak etti ve böylece katıldığı üst üste 3'üncü turnuva oldu. Turnuva Haziran ayında başlayacakken, toplamda 24 takım katılacak. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 kura çekimi, hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kim? İşte, konu hakkında detaylar

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika araştırılmakta. Almanya'nın Hamburg ilinde çekilecek olan kuralarda Türkiye 2'nci torbada katılacakken, turnuva 14 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2024 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

EURO 2024'ün kura çekimi; 2 Aralık Cumartesi günü Hamburg'da gerçekleştirilecek.

EURO 2024 kura çekimleri Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek.

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Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

TÜRKİYE'NİN KATILACAĞI TORBA

Türkiye EURO 2024 kurasına Türkiye, 2.torbadan katılacak.

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, İngiltere, Belçika, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Danimarka, Macaristan, Arnavutluk, Romanya, Avusturya

3. TORBA: Hırvatistan, Slovenya, Slovakya, Çekya, Hollanda, İskoçya

4. TORBA: Sırbistan, İtalya, İsviçre, Play-Off Kazananı A, Play-Off Kazananı B ve Play-Off Kazananı C

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

EURO 2024'E KAÇ TAKIM KATILACAK?

EURO 2024'e toplamda 24 takım katılım sağlayacak.

Şu anda 4. torbada 3 takımın yer boş bulunuyor.

Bu üç takım, 21-26 Mart 2024 tarihleri arasında 12 takımdan oluşan bir play-off turnuvasının ardından elemelere katılacak.

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?
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