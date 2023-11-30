Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 kura çekimi ne zaman, hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini son dakika araştırılmakta. Almanya'nın Hamburg ilinde çekilecek olan kuralarda Türkiye 2'nci torbada katılacakken, turnuva 14 Haziran-14 Temmuz arasında gerçekleştirilecek.