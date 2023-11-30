Euro 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi gün? Euro 2024 kura çekimi hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada?

Euro 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu, sporseverler tarafından araştırılıyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı eleme grubundan birinci çıkarak Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'na katılmayı hak etti ve böylece katıldığı üst üste 3'üncü turnuva oldu. Turnuva Haziran ayında başlayacakken, toplamda 24 takım katılacak. Peki, EURO 2024 kura çekimi ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 kura çekimi, hangi kanalda, Türkiye kaçıncı torbada, muhtemel rakipleri kim? İşte, konu hakkında detaylar