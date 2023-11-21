EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

EURO 2024 Türkiye muhtemel rakipleri merak ediliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçları heyecanı sona eriyor. D Grubu'nda 16 puanla lider konumda yer alan A Milli Futbol Takımı, son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan EURO 2024 kura çekimine 1. torbadan katılmaya hak kazanan takımlar geçtiğimiz gün netleşti. Böylece A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Türkiye hangi torbada yer alıyor, ilk torbada mı? İşte, Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar...