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Haberler Galeri EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu
Giriş Tarihi: 21.11.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 21.11.2023 11:10

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

EURO 2024 Türkiye muhtemel rakipleri merak ediliyor. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'nda eleme maçları heyecanı sona eriyor. D Grubu'nda 16 puanla lider konumda yer alan A Milli Futbol Takımı, son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. Öte yandan EURO 2024 kura çekimine 1. torbadan katılmaya hak kazanan takımlar geçtiğimiz gün netleşti. Böylece A Milli Futbol Takımı'nın muhtemel rakipleri de belli oldu. Peki, Türkiye hangi torbada yer alıyor, ilk torbada mı? İşte, Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar...

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

EURO 2024 Türkiye muhtemel rakipleri futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası grup maçlarında sona yaklaşılıyor. Almanya'nın ev sahipliğindeki EURO 2024'e katılmayı garantileyen A Milli Futbol Takımı, gruptaki son maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Vincenzo Montella yönetimindeki Bizim Çocuklar, grup liderliği için sahaya çıkacak. Geri sayım sürerken dev organizasyonda Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli oldu. Peki, Türkiye kaçıncı torbada yer alıyor, muhtemel rakipleri kimler? İşte, Avrupa Şampiyonası'nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar...

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ BELLİ OLDU!

EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda yer alan Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, gruptaki sekizinci ve son maçında Galler ile karşı karşıya gelecek.

Galler Türkiye maçı, 21 Kasım Salı günü saat 22.45'te başlayacak.

ÖTe yandan D Grubu'nda 16 puanla lider konumda yer alan Türkiye'nin EURO 2024'teki rakipleri belli oldu.

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EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

TÜRKİYE KAÇINCI TORBADA, MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde (EURO 2024) 19 Kasım Pazar günü oynanan maçların ardından kura çekimine 1. torbadan katılmaya hak kazanan takımlar belli oldu.. A Milli Futbol Takımı'nın 1. torbada olmayacağı netlik kazandı.

Türkiye grubunu lider tamamladığı takdirde 2 Aralık'taki kura çekimine 2. torbadan dahil olacak. Millilerin grup ikinciliği halinde ise 3. torbada yer alması bekleniyor.

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

Almanya'da düzenlenecek olan EURO 2024'e katılan takımlar ve Türkiye'nin muhtemel rakipleri belli olmaya başladı. İşte şu anki duruma göre 2024 Avrupa Şampiyonası kura çekimi için oluşacak muhtemel torbalar:

1. TORBA: Almanya, Portekiz, Fransa, Belçika, İngiltere, İspanya

2. TORBA: TÜRKİYE, Macaristan, Danimarka, Avusturya, Arnavutluk, Romanya

3. TORBA: İskoçya, Hollanda, Sırbistan, Hırvatistan, İtalya, Slovenya

4. TORBA: Slovakya, Çekya, İsviçre, Play-off'tan gelecek 3 takım

EURO 2024 TÜRKİYE MUHTEMEL RAKİPLERİ! Avrupa Şampiyonası’nda muhtemel 1. 2. 3. ve 4. torbalar belli oldu

EURO 2024'E GİTMEYE HAK KAZANAN ÜLKELER

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan takımlar yavaş yavaş belli oluyor. Ev sahibi Almanya'yla birlikte 10 grupta ilk iki sırayı alan takımlar turnuvaya direkt katılım hakkı elde edecek.

Gruptan çıkmayı garantileyerek turnuvaya katılmaya hak kazanan Euro 2024 bileti alan ülkeler belli oldu.

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