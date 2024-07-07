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Haberler Galeri EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?
Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:21 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 10:21

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, dün Hollanda karşısında 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Millilerimiz baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan talihsiz bir şekilde yenik ayrılırken, gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl? İşte bu soruların yanıt ve EURO 2024 fikstürü

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

EURO 2024 Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ile devam edecek. Millilerimiz dün Hollanda karşısında inanılmaz bir performans gösterirken, karşılaşmadan şanssız bir şekilde 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi ise futbolseverler gözünü yarı final eşleşmelerine çevirdi. Hollanda'nın yanı sıra dün İngiltere'de İsviçre'yi mağlup ederek ismini yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

İLK FİNALİST İSPANYA OLDU!

Avrupa Şampiyonası'nın favorileri arasında gösterilen İspanyollar ilk yarı finale kalan takım oldu. Ev sahibi Almanya'yı normal süresi 1-1 tamamlanan karşılaşmada uzatmalarda deviren İspanya yarı final oynayacak.

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EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

İKİNCİ FİNALİST FRANSA OLDU

Çeyrek final heyecanının yaşandığı bir diğer karşılaşma ise Portekiz - Fransa mücadelesi oldu. Mbappe, Griezmann, Kante Thuram, Dembele gibi yıldızlara sahip olan Fransa, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 geçerek ikinci yarı finalist oldu.

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

İNGİLTERE İSVİÇRE'Yİ PENALTILARDA GEÇTİ!

İngiltere ise çeyrek final mücadelesinde penaltı atışlarında İsviçre'yi mağlup etti ve yarı finale kaldı. Hollanda, A Milli Takım karşısında aldığı 2-1 galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?

MİLLİLER ŞANSSIZ BİR ŞEKİLDE VEDA ETTİ!

A Milli futbol takımımız ise dün Hollanda karşısında üstün bir futbolla öne geçmeyi başardı. Ancak Hollanda'nın peş peşe gollerine engel olamayan millilerimiz, üst üst pozisyonlardan yararlanamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti.

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