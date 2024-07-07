Giriş Tarihi: 07.07.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
10:21
EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?
EURO 2024 Avrupa Şampiyonası tüm hızıyla sürüyor. A Milli Futbol Takımımız, dün Hollanda karşısında 1-0 öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı ve turnuvaya çeyrek final aşamasında veda etti. Millilerimiz baştan sonra üstün götürdüğü karşılaşmadan talihsiz bir şekilde yenik ayrılırken, gözler yarı final eşleşmelerine çevrildi. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl? İşte bu soruların yanıt ve EURO 2024 fikstürü