EURO 2024 Avrupa Şampiyonası yarı final maçları ile devam edecek. Millilerimiz dün Hollanda karşısında inanılmaz bir performans gösterirken, karşılaşmadan şanssız bir şekilde 2-1 mağlup ayrılmıştı. Şimdi ise futbolseverler gözünü yarı final eşleşmelerine çevirdi. Hollanda'nın yanı sıra dün İngiltere'de İsviçre'yi mağlup ederek ismini yarı finale yazdırmayı başarmıştı. Peki, EURO 2024 yarı final maçları ne zaman oynanacak? EURO 2024 Avrupa Şampiyonası hangi takımlar yarı finale kaldı, eşleşmeler nasıl?