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Haberler Galeri EURO 2024'te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste
Giriş Tarihi: 08.07.2024 21:00

EURO 2024'te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi, (CIES) günümüzde dünyanın en yüksek bonservis bedeline sahip 100 futbolcuyu açıkladı. Kariyerinde büyük bir sıçrama yaparak Real Madrid'e transfer olan ve attığı gollerle adından söz ettiren Arda Güler de listedeki yerini aldı. İspanya'yı sallayan milli futbolcu, CIES'in paylaştığı listeye damga vuran isimlerden birisi oldu. İşte dünyanın en pahalı 100 futbolcusu...

EURO 2024’te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

İŞTE EN PAHALI 100 FUTBOLCU

EURO 2024’te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

280.4 milyon Euro | Jude Bellingham / Real Madrid

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EURO 2024’te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

255.3 milyon Euro | Erling Haaland / Manchester City

EURO 2024’te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

240.8 milyon Euro | Vinícius Júnior / Real Madrid

EURO 2024’te fırtınalar estiren Arda Güler’in bonservis bedeli ortaya çıktı! Dünyanın en pahalı 100 futbolcusunu açıkladılar: İşte o liste

220.7 milyon Euro | Rodrygo Goes / Real Madrid

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