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Haberler Galeri EURO 2024'te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:07 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 15:07

EURO 2024'te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçta İngiltere son dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Takımımız Türkiye ise 16 yıl aradan sonra ilk kez bir turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başardı. Millilerimiz çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olmuştu. Oyuncu veri kaynağı Sofascore, turnuvada reytingi yüksek en genç oyuncuları belirledi. Milli yıldızımız Arda Güler'in sırası da belli oldu.

EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

EURO 2024'te heyecan devam ediyor. A Milli Takımımız, 16 yıl aradan sonra ilk kez çeyrek finale yükselmiş ancak zorlu rakibi Hollanda'ya 2-1 mağlup olmuştu.

EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

FİNALİN ADI BELLİ OLDU

EURO 2024 finalinde İspanya ile İngiltere, 14 Temmuz Pazar günü Berlin Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak.

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EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

TURNUVAYA DAMGA VURAN EN GENÇ OYUNCULAR BELLİ OLDU

Oyuncu veri kaynağı sofascore, EURO 2024'te reytingi en yüksek olan ve öne çıkan genç yıldızları sıraladı. İşte Arda Güler'in de dünya yıldızlarını geride bıraktığı o liste...

EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

6.93 - Kobbie Mainoo

EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

7.03 - Georgiy Sudakov

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