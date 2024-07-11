EURO 2024’te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...

TURNUVAYA DAMGA VURAN EN GENÇ OYUNCULAR BELLİ OLDU

Oyuncu veri kaynağı sofascore, EURO 2024'te reytingi en yüksek olan ve öne çıkan genç yıldızları sıraladı. İşte Arda Güler'in de dünya yıldızlarını geride bıraktığı o liste...