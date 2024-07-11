Giriş Tarihi: 11.07.2024 15:07
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
15:07
EURO 2024'te reytingi en yüksek oyuncular belli oldu! Arda Güler dünya yıldızlarını geride bıraktı...
EURO 2024'te heyecan devam ediyor. Dün oynanan maçta İngiltere son dakikada attığı golle Hollanda'yı 2-1 mağlup etti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. A Milli Takımımız Türkiye ise 16 yıl aradan sonra ilk kez bir turnuvada çeyrek finale yükselmeyi başardı. Millilerimiz çeyrek finalde Hollanda'ya mağlup olmuştu. Oyuncu veri kaynağı Sofascore, turnuvada reytingi yüksek en genç oyuncuları belirledi. Milli yıldızımız Arda Güler'in sırası da belli oldu.