Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…
Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 15:16

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Şampiyonası, bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Takımımızın da Vincenzo Montella yönetiminde yer alacağı turnuvanın en iyi kadrolarını açıkladılar. Transfermarkt'ın verilerine göre; kadro değeri açısından yapılan listede A Milli Takım'ın sırası da şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

İŞTE EN İYİ EURO 2024 KADROLARI

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

ROMANYA
Kadro değeri: 95 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Radu Draguşin – 25 milyon Euro

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

SLOVENYA
Kadro değeri: 121 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Jan Oblak – 30 milyon Euro

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

ARNAVUTLUK
Kadro değeri: 123 milyon Euro
En değerli oyuncusu: Armando Broja – 28 milyon Euro

EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…

SLOVAKYA
Kadro değeri: 124 milyon Euro
En değerli oyuncusu: David Hancko – 35 milyon Euro

SON DAKİKA