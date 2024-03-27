Giriş Tarihi: 27.03.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
15:16
EURO 2024’ün en iyi kadroları belli oldu! A Milli Takım’ın sırası şaşkına çevirdi: İşte dev liste…
Son dakika haberleri... Futbol tarihinin en önemli organizasyonlarından birisi olan Avrupa Şampiyonası, bu yıl Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek. A Milli Takımımızın da Vincenzo Montella yönetiminde yer alacağı turnuvanın en iyi kadrolarını açıkladılar. Transfermarkt'ın verilerine göre; kadro değeri açısından yapılan listede A Milli Takım'ın sırası da şaşırttı. İşte son dakika haberinin detayları...