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Haberler Galeri EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri
Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:04 Güncelleme Tarihi: 11.06.2024 15:04

EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

Son dakika haberleri... Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız da mücadele edecek. Turnuvanın sürpriz yapabilecek takımları arasında gösterilen milli takımımız, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alacak. Öte yandan OPTA, EURO 2024'ün favori takımlarını açıkladı. Türkiye'nin de listedeki yeri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...

EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

İŞTE EURO 2024'ÜN FAVORİLERİ

EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

Gürcistan: %0.1

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EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

Arnavutluk: %0.2

EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

Slovakya: %0.3

EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri

Slovenya: %0.4

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