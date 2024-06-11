Giriş Tarihi: 11.06.2024 15:04
Güncelleme Tarihi: 11.06.2024
15:04
EURO 2024’ün favorilerini açıkladılar! En tepede iki dev var: İşte Türkiye’nin listedeki yeri
Son dakika haberleri... Almanya'da 14 Haziran'da başlayacak olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda A Milli Takımımız da mücadele edecek. Turnuvanın sürpriz yapabilecek takımları arasında gösterilen milli takımımız, Portekiz, Çekya ve Gürcistan ile aynı grupta yer alacak. Öte yandan OPTA, EURO 2024'ün favori takımlarını açıkladı. Türkiye'nin de listedeki yeri belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları...