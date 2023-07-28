Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yapacağını açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı. Böylece akıllara Euro 2032'yi alırsak hangi statların kullanılacağı konuşulmaya başladı. Yapılan büyük atılımla birlikte Türkiye'de sayısız son teknoloji ve büyük stadyumlar inşa edildi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarımızın kullandığı statlar, atmosferleri ve mimarisiyle Avrupa'daki birçok stadyumu sollamakta. Biz de size Euro 2032'de kullanılsa dünyanın hayranlıkla izleyeceği 10 yerli stadı sıraladık.