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Haberler Galeri Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat
Giriş Tarihi: 28.07.2023 15:02 Güncelleme Tarihi: 28.07.2023 15:04

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yapacağını açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı. Böylece akıllara Euro 2032'yi alırsak hangi statların kullanılacağı konuşulmaya başladı. Yapılan büyük atılımla birlikte Türkiye'de sayısız son teknoloji ve büyük stadyumlar inşa edildi. Trabzonspor, Fenerbahçe, Beşiktaş, Bursaspor ve Galatasaray gibi takımlarımızın kullandığı statlar, atmosferleri ve mimarisiyle Avrupa'daki birçok stadyumu sollamakta. Biz de size Euro 2032'de kullanılsa dünyanın hayranlıkla izleyeceği 10 yerli stadı sıraladık.

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru kararı aldı.

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

TÜRKİYE VE İTALYA EURO 2032'YE BAŞVURDU

TFF, Türkiye ve İtalya'nın EURO 2032 adaylığı için UEFA'ya ortak başvuru yaptığını açıkladı. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve İtalya Futbol Federasyonu başkanı Gabriele Gravina, ortak adaylık konusunda anlaşma sağladı.

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Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) yapılan görüşme ve değerlendirmelerin ardından, UEFA EURO 2032'yi beraber düzenlemek için UEFA'ya ortak başvuru yapma kararı almıştır.

Geçmişte düzenlenen EURO 2020, EURO 2012 ve EURO 2008 ile 2002 FIFA Dünya Kupası gibi turnuvaların başarı ile tamamlanması, yakın gelecekte Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası için yapılan çalışmalar, bu büyüklükteki turnuvaların ortak düzenlenmesi halinde daha fazla futbol sever ile etkileşim sağlandığını ve turnuvaların verimli ve sürdürülebilir tamamlandığını göstermiştir.

UEFA'nın, Türkiye Futbol Federasyonu ve İtalya Futbol Federasyonunun bugün müştereken yaptıkları adaylık başvurularını kabul etmesi durumunda, kalan adaylık süreci ortak yürütülecek olup UEFA tarafından istenilen bilgi ve dokumanlar güncellenerek UEFA'ya sunulacaktır. Ev sahipliği yapacak şehirler ve stadyumlar iki federasyonun daha önce UEFA'ya bildirdiği stadyumlar arasından belirlenecek, turnuva iki ülke arasında eşit olarak dağıtılacaktır. Ev sahibi şehir ve stadyumların seçilmesi konusundaki nihai karar gelecekte yapılacak değerlendirmelerin ardından verilecektir.

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, karara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugün hem Türk futbolu hem de Avrupa futbolu adına önemli bir karar vermiş bulunuyoruz. İtalya Futbol Federasyonu ile yapacağımız ortaklık, Avrupa Futbolu içinde yer alan dostluk ve işbirliği değerlerini yansıtıyor. Bu ortak hareketin, yüzyıllardır devam eden benzer kültür ve köklü bir tarihin bir parçası olan iki Akdeniz ülkesi arasında var olan işbirliğini kuvvetlendireceğine ve futbolumuzun yarınları için önemli köprü kuracağına inanıyorum."

Euro 2032 için Türkiye ve İtalya resmi başvuru yaptı! İşte Euro 2032’de kullanılsa herkesin hayran kalacağı 10 yerli stat

TÜRKİYE EŞSİZ STADYUMLARA SAHİP

Son 20 yılda yaptığı atakla birçok güzel stadyuma sahip olan Türkiye, uzun süredir büyük organizasyon düzenlemek istiyordu. Euro 2032'yi alırsak ev sahipliği yapacak onlarca stat bulunmaktadır. Biz sizlere bunlardan 10 tanesini seçtik.

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