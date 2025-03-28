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Haberler Galeri Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague
Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:10 Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 14:44

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile heyecanlı bir mücadeleye çıkacakFenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında 25 Mart Salı günü konuk ettiği Paris Basketball'u 101-100 ile geçti. Sarı lacivertliler maçlarındaki galibiyet serisini Baskonia karşısında sürdürmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 32. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk ediyor.Temsilcimiz sarı lacivertliler puan durumunda 2.sırada yer alırken rakibimiz Baskonia 14.sırada yer alıyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

BASKONİA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı 28 Mart Cuma günü (yarın) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

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Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

BASKONİA-FENERBAHÇE BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

GALİP GELİRSE PLAY-OFF YOLUNDA AVANTAJLI!

31 maçta 21 galibiyet, 10 yenilgi alan sarı-lacivertliler, ligde ikinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe Beko, yarın oynanacak müsabakadan galibiyetle ayrılması durumunda ilk 4 sırayı garantileyerek play-off maçlarında avantaj sağlayacak.

Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague