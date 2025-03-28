Giriş Tarihi: 28.03.2025 07:10
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025
14:44
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague
Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nin 32. haftasında deplasmanda İspanya'nın güçlü ekiplerinden Baskonia ile heyecanlı bir mücadeleye çıkacakFenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague'deki son karşılaşmasında 25 Mart Salı günü konuk ettiği Paris Basketball'u 101-100 ile geçti. Sarı lacivertliler maçlarındaki galibiyet serisini Baskonia karşısında sürdürmek istiyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?