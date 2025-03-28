Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda? THY Euroleague

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımımız, Turkish Airlines EuroLeague 2024-25 sezonunun 32. hafta maçında Baskonia Vitoria-Gasteiz'i konuk ediyor.Temsilcimiz sarı lacivertliler puan durumunda 2.sırada yer alırken rakibimiz Baskonia 14.sırada yer alıyor. Peki, Baskonia-Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?