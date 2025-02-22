Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025
07:50
Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: "Muhtemelen sezon sonu ayrılacak"
Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, zorlu rakibini 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Rafa Silva, Rashica ve Semih kaydetti. Beşiktaş'ın bu galibiyetini SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan değerlendirdi. Kartal'ın yıldız ismi için ayrılık ihtimalinin olduğu belirtildi. İşte o çarpıcı yorumlar...