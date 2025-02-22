Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: "Muhtemelen sezon sonu ayrılacak"

Eyüpspor'da Ahmed Kutucu'nun gidişinden sonra onun görevini, pasörlüğü Emre yapıyor. Golde olduğu gibi Beşiktaş savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldular. Beşiktaş yediği şok golün ardından çabuk toparlandı. Rakip merkez savunmanın arkasına dip koşular ve paslarla net pozisyonlar buldu. Berke ve direklere rağmen Rafa Silva'dan bir gol, bir asistle devreyi önde kapattılar.