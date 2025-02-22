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Haberler Galeri Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: "Muhtemelen sezon sonu ayrılacak"
Giriş Tarihi: 22.02.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 07:50

Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: "Muhtemelen sezon sonu ayrılacak"

Son dakika haberi: Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile karşılaştı. Siyah-beyazlı takım, zorlu rakibini 3-1 mağlup ederek çıkışını sürdürdü. Kartal'a galibiyeti getiren golleri Rafa Silva, Rashica ve Semih kaydetti. Beşiktaş'ın bu galibiyetini SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan değerlendirdi. Kartal'ın yıldız ismi için ayrılık ihtimalinin olduğu belirtildi. İşte o çarpıcı yorumlar...

Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: Muhtemelen sezon sonu ayrılacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Eyüpspor ile karşı karşıya geldi.

Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: Muhtemelen sezon sonu ayrılacak

Siyah-beyazlı takım, zorlu rakibini 3-1 mağlup ederek galibiyet serisini 3 maça çıkardı.

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Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: Muhtemelen sezon sonu ayrılacak

Beşiktaş'ın bu zaferini SABAH Spor yazarları Murat Özbostan, Mustafa Çulcu, Ali Gültiken ve Fatih Doğan değerlendirdi. İşte yazarların yorumları...

Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: Muhtemelen sezon sonu ayrılacak

"HAKEME GÜVENDİLER"

MUSTAFA ÇULCU: Beşiktaş savunma merkezinde Paulista'nın sakatlığından sonra sıkıntılar yaşanıyordu. Emirhan tam istenilen seviyeye geliyordu ki o da sakatlandı. Son iki maçta Tayyip-Uduokhai ikilisi oynuyor. Bu birliktelik oyuna ısınamadan 39. saniyede merkezden golü yedi.

Eyüpspor - Beşiktaş maçının ardından flaş sözler: Muhtemelen sezon sonu ayrılacak

Eyüpspor'da Ahmed Kutucu'nun gidişinden sonra onun görevini, pasörlüğü Emre yapıyor. Golde olduğu gibi Beşiktaş savunma arkasına attığı toplarla pozisyon buldular. Beşiktaş yediği şok golün ardından çabuk toparlandı. Rakip merkez savunmanın arkasına dip koşular ve paslarla net pozisyonlar buldu. Berke ve direklere rağmen Rafa Silva'dan bir gol, bir asistle devreyi önde kapattılar.

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