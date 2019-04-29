Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 63'üncü dakikalarda Burak Yılmaz, 54'üncü dakikada Domagoj Vida ve 81'inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 79'uncu dakikada penaltı atışından Sacko'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a çıkartarak Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.