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: G.Saray’a meydan okuyor

SABAH Gazetesi Yazarı bugünkü yazısında, - maçını değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2019 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.04.2019 09:58
Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında sahasında MKE 'nü 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 63'üncü dakikalarda Burak Yılmaz, 54'üncü dakikada Domagoj Vida ve 81'inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 79'uncu dakikada penaltı atışından Sacko'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a çıkartarak Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü.

Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

SABAH'ın usta kalemi , - maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı...

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Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Şampiyonluk mücadelesi tecrübe ister... Stresi ancak tecrübeli yıldızlarla kırabilirsiniz. 1-0'dan sonra 30 dakika sıkıntı yaşadı. Gerek etkili hücum oyuncularıyla A.Gücü'nün oyunu hem de şampiyonluk stresinin etkisi hissedildi.

Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

İşte bu maçın farklı galibiyete dönmesinde tecrübeli yıldızlar Burak, Karius, Gökhan ve Vida'nın performansı etkili oldu.

Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Takımı adete sürükleyen Burak, erken golle hem oyunu açtı, hem de takımın stresini aldı.

Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Burak'tan sonra devreye Karius girdi. Sezonun en iyi performanslarından birine imza attı...

Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

Şenol Güneş rakibin hücum direncini kırmak için sistem değişikliğine gitmesi yerindeydi. Lens kötü, Dorukan ve Adem dağınık olunca aynı takımla 4-4-2'ye döndü.

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