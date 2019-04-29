Fatih Doğan: G.Saray’a meydan okuyor

SABAH Gazetesi Yazarı Fatih Doğan bugünkü yazısında, Beşiktaş - Ankaragücü maçını değerlendirdi. Spor Toto Süper Lig'in 30'uncu haftasında Beşiktaş sahasında MKE Ankaragücü'nü 4-1 mağlup etti. Siyah beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 8 ve 63'üncü dakikalarda Burak Yılmaz, 54'üncü dakikada Domagoj Vida ve 81'inci dakikada Adem Ljajic kaydetti. Konuk ekip MKE Ankaragücü'nün tek golü ise 79'uncu dakikada penaltı atışından Sacko'dan geldi. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 59'a çıkartarak Medipol Başakşehir ile arasındaki puan farkını 3'e düşürdü. SABAH'ın usta kalemi Fatih Doğan, Beşiktaş - Ankaragücü maçıyla ilgili çarpıcı tespitlerde bulundu. İşte Fatih Doğan'ın yazısı... Şampiyonluk mücadelesi tecrübe ister... Stresi ancak tecrübeli yıldızlarla kırabilirsiniz. Beşiktaş 1-0'dan sonra 30 dakika sıkıntı yaşadı. Gerek etkili hücum oyuncularıyla A.Gücü'nün oyunu hem de şampiyonluk stresinin etkisi hissedildi. İşte bu maçın farklı galibiyete dönmesinde tecrübeli yıldızlar Burak, Karius, Gökhan ve Vida'nın performansı etkili oldu. Takımı adete sürükleyen Burak, erken golle hem oyunu açtı, hem de takımın stresini aldı. Burak'tan sonra devreye Karius girdi. Sezonun en iyi performanslarından birine imza attı... Şenol Güneş rakibin hücum direncini kırmak için sistem değişikliğine gitmesi yerindeydi. Lens kötü, Dorukan ve Adem dağınık olunca aynı takımla 4-4-2'ye döndü.