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Haberler Galeri F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan'daki hedef...
Giriş Tarihi: 29.11.2024 22:03 Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 22:05

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan'daki hedef...

FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da da dün Slavia Prag'ı deplasmanda yenerek moralini yükseltti. Öte yandan Sarı-lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Gündemin bir numaralı maddesi Anderson Talisca olsa da Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları…

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan’daki hedef...

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında deplasmanda karşılaştığı Slavia Prag'ı 2-1 mağlup etti.

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan’daki hedef...

Sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri kaydetti. Kanarya, bu sonuçla 2'nci galibiyetini elde etti ve puanını 8'e çıkardı.

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F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan’daki hedef...

Diğer yandan Fenerbahçe'de devre arası için transfer çalışmaları da devam ediyor.

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan’daki hedef...

Sarı-lacivertli yönetim, Anderson Talisca için oyuncu ve kulübü Al-Nassr ile görüşmelerine devam ediyor.

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan’daki hedef...

Talisca transferinde görüşmelerini sürdüren Kanarya'da sürpriz bir transfer iddiası daha gündeme geldi.

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