Giriş Tarihi: 29.11.2024 22:03
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024
22:05
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'den ters köşe transfer hamlesi! Herkes Talisca derken Suudi Arabistan'daki hedef...
FENERBAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan Fenerbahçe, Avrupa'da da dün Slavia Prag'ı deplasmanda yenerek moralini yükseltti. Öte yandan Sarı-lacivertliler, devre arası transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Gündemin bir numaralı maddesi Anderson Talisca olsa da Suudi Arabistan'dan flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. İşte haberin detayları…