F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."

ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe artık sorun istemiyor



F.Bahçe bazı mecburiyetleri, üzerinde büyük baskı olarak hissediyor. Şampiyonluk yarışı çok daha kızışacak. G.Saray sezona Osimhen, Batshuayi ve Icardi ile 3 santrfor girdi. Bu planlama son maçlarda da gördük ki büyük kazanım sağladı. Icardi'nin sakatlığında Batshuayi yine sorun çözen oyuncu oldu. F.Bahçe de doğal olarak artık ligin ikinci yarısında burada sorun yaşamak istemiyor. Bu nedenle bu adımı mantıklı buluyorum. Seçecekleri santrfor tiplemesi de önemli.