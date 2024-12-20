Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:16
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024
12:15
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."
SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Avrupa'da play-off potasında yer alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Anderson Talisca transferi gündemdeyken, golcü konusu da konuşuluyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Murat Özbostan, "F.Bahçe, Dzeko ve En-Nesyri'ye rağmen golcü transfer etmeli mi yoksa önceliği başka eksikler mi?" sorusunu cevapladı. İşte detaylar…