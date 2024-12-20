Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."
Giriş Tarihi: 20.12.2024 11:16 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:15

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe'nin Talisca transferi için olay yorum! "Eğer gelirse..."

SON DAKİKA F.BAHÇE HABERİ: Süper Lig'de 2.sırada bulunan ve Avrupa'da play-off potasında yer alan Fenerbahçe'de transfer hareketliliği başladı. Eksik bölgelerine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertlilerde, Anderson Talisca transferi gündemdeyken, golcü konusu da konuşuluyor. SABAH Spor'un usta kalemleri Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Murat Özbostan, "F.Bahçe, Dzeko ve En-Nesyri'ye rağmen golcü transfer etmeli mi yoksa önceliği başka eksikler mi?" sorusunu cevapladı. İşte detaylar…

SPOR SERVİSİ
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin Talisca transferi için olay yorum! Eğer gelirse...

Süper Lig'in 16.haftasında sahasında ağırladığı Başakşehir'i 3-1 yenerek zirve takibini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor.

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin Talisca transferi için olay yorum! Eğer gelirse...

Sarı-lacivertliler, yapacağı takviyelerle hücum bölgesindeki çeşitliliği artırarak kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin Talisca transferi için olay yorum! Eğer gelirse...

Bu doğrultuda gündemin en sıcak isimlerinin başında ise kariyerini Suudi Arabistan'ın Al-Nassr takımında sürdüren Anderson Talisca geliyor.

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin Talisca transferi için olay yorum! Eğer gelirse...

SABAH Spor'un usta yazarları Ali Gültiken, Ömer Üründül ve Murat Özbostan Fenerbahçe'nin hem olası Talisca transferini hem de 'yeni golcü alınmalı mı?' sorusunu değerlendirdi. İşte yazarların yorumları…

F.BAHÇE HABERİ: Fenerbahçe’nin Talisca transferi için olay yorum! Eğer gelirse...

ALİ GÜLTİKEN: F.Bahçe artık sorun istemiyor

F.Bahçe bazı mecburiyetleri, üzerinde büyük baskı olarak hissediyor. Şampiyonluk yarışı çok daha kızışacak. G.Saray sezona Osimhen, Batshuayi ve Icardi ile 3 santrfor girdi. Bu planlama son maçlarda da gördük ki büyük kazanım sağladı. Icardi'nin sakatlığında Batshuayi yine sorun çözen oyuncu oldu. F.Bahçe de doğal olarak artık ligin ikinci yarısında burada sorun yaşamak istemiyor. Bu nedenle bu adımı mantıklı buluyorum. Seçecekleri santrfor tiplemesi de önemli.

SON DAKİKA