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F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, muhtemel sportif direktörlüğündeki ilk hedeflerini belirledi. 39 yaşındaki isim sezon sonunda Galatasaray'a gelmesi garanti gibi gözüken 2 yıldız ile iletişime geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:14 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:15
F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgını sonrası takımlar takviye çalışmalarına yoğunlaşırken, gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu oluşturmayı planlayan ve , transferde karşı karşıya geldi.

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe Avrupa'ya gitme planları yaparken, sezon sonunda yapacağı hamlelerle zirve yarışını sonuna kadar zorlayan bir kadro kurmak istiyor.

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F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

İlk yarıda yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan ise yaşadığı çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olurken, yaz döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı hedefliyor.

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakipten Fenerbahçe, 'a yılın çalımını atmak için harekete geçti.

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

EMRE BELÖZOĞLU, EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN DEVREDE

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sonunda futbola nokta koymasına ve kulüpte sportif direktörlük pozisyonuna geçmesine kesin gözüyle bakılan kaptan Emre Belözoğlu'nun, Galatasaray'ın prensipte her konuda anlaştığı Sivasspor'un iki önemli oyuncusu Yandaş ve Emre Kılınç için bizzat devreye girdiği öğrenildi.

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

Fanatik'in haberine göre yönetimin, yeni teknik direktör belli olana kadar alınması gereken oyuncuları elden kaçırmamak için hızlı davrandığı ve bu doğrultuda da bonservisleri elinde olan ile Emre Kılınç'ın transferlerini bitirmek adına Emre'yi devreye soktuğu belirtildi.

F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!

İKİ OYUNCUYU TELEFONLA ARADI

oyuncunun, iki oyuncuyu bizzat telefonla aradığı ve sarı-lacivertli formayı giymeleri adına ikna edici bir konuşma yaptığı belirtildi.

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