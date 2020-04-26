F.Bahçe'den G.Saray'a tarihi çalım!
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri... Sezon sonunda futbolu bırakacak olan Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü olması bekleniyor. Tecrübeli oyuncu, muhtemel sportif direktörlüğündeki ilk hedeflerini belirledi. 39 yaşındaki isim sezon sonunda Galatasaray'a gelmesi garanti gibi gözüken 2 yıldız ile iletişime geçti. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 26.04.2020
10:14
Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
10:15
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Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgını sonrası takımlar takviye çalışmalarına yoğunlaşırken, gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu oluşturmayı planlayan
Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.
Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak
ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe Avrupa'ya gitme planları yaparken, sezon sonunda yapacağı hamlelerle zirve yarışını sonuna kadar zorlayan bir kadro kurmak istiyor.
İlk yarıda yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan
Galatasaray ise ikinci yarıda yaşadığı çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olurken, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı hedefliyor.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakipten
, Fenerbahçe Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmak için harekete geçti.
EMRE , EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN DEVREDE BELÖZOĞLU
Sarı-lacivertlilerde bu sezon sonunda futbola nokta koymasına ve kulüpte sportif direktörlük pozisyonuna geçmesine kesin gözüyle bakılan kaptan Emre
, Belözoğlu'nun ezeli rakip prensipte her konuda anlaştığı Galatasaray'ın iki önemli oyuncusu Sivasspor'un Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için bizzat devreye girdiği öğrenildi.
Fanatik'in haberine göre yönetimin, yeni teknik direktör belli olana kadar alınması gereken oyuncuları elden kaçırmamak için hızlı davrandığı ve bu doğrultuda da bonservisleri elinde olan
Mert Hakan ile Emre transferlerini bitirmek adına Kılınç'ın devreye soktuğu belirtildi. Emre'yi
İKİ OYUNCUYU TELEFONLA ARADI
Tecrübeli oyuncunun, iki oyuncuyu bizzat telefonla aradığı ve sarı-lacivertli formayı giymeleri adına ikna edici bir konuşma yaptığı belirtildi.