Fanatik'in haberine göre yönetimin, yeni teknik direktör belli olana kadar alınması gereken oyuncuları elden kaçırmamak için hızlı davrandığı ve bu doğrultuda da bonservisleri elinde olan Mert Hakan ile Emre Kılınç'ın transferlerini bitirmek adına Emre'yi devreye soktuğu belirtildi.