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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta
Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:16
Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 08:28
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Zirve takibini sürdüren iki ezeli rakibin parkede kozlarını paylaşacağı Fenerbahçe Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler müsabakanın başlangıç saatini, hakem kadrosunu ve canlı yayın kanalını araştırıyor.