Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

PUAN DURUMUNDA ZİRVE ORTAKLIĞI

Ligde geride kalan ilk 7 haftalık periyotta iki takım da ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes, çıktıkları 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak aynı puanda buluştu.