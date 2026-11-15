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Giriş Tarihi: 15.11.2026 08:16 Güncelleme Tarihi: 15.11.2026 08:28

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında dev derbi heyecanı yaşanıyor. Zirve takibini sürdüren iki ezeli rakibin parkede kozlarını paylaşacağı Fenerbahçe Anadolu Efes maçı için geri sayım başladı. Basketbolseverler müsabakanın başlangıç saatini, hakem kadrosunu ve canlı yayın kanalını araştırıyor.

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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

2026-2027 sezonunda hem Avrupa'da hem de yerel ligde iddiasını sürdüren iki dev kulüp, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nun atmosferinde karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe Tarfin adıyla parkeye çıkan sarı-lacivertliler, ev sahibi avantajını kullanarak seriyi sürdürmeyi hedefliyor.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

FENERBAHÇE TARFİN - ANADOLU EFES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi 8. hafta kapanış mücadelesi, 15 Kasım 2026 Pazar günü saat 20.30'da başlayacak

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Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak olan bu kritik derbi, beIN Sports 5 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

PUAN DURUMUNDA ZİRVE ORTAKLIĞI

Ligde geride kalan ilk 7 haftalık periyotta iki takım da ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkat çekiyor. Hem Fenerbahçe hem de Anadolu Efes, çıktıkları 7 müsabakada 5 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak aynı puanda buluştu.

Fenerbahçe Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Basketbol Süper Lig 8. Hafta

Averaj farkıyla sarı-lacivertli ekip puan cetvelinin 3. basamağında yer alırken, lacivert-beyazlılar 4. sırada haftaya giriş yapıyor. Alınacak galibiyet, zirve yarışında psikolojik üstünlük açısından büyük önem taşıyor.

Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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