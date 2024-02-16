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Haberler Galeri Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?
Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:34 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 11:34

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırmıştı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takım, son 16 turunda rakibini bekliyor. Kanarya, play-off'dan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, son 16 rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024 ve muhtemel rakipleri hakkında detaylı bilgiler.

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı 8 karşılaşmayla tamamlandı. Akabinde ise Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihi sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

FENERBAHÇE KONFERANS LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maç programı henüz belli olmadı. Konferans Ligi H Grubu'nu lider tamamlayan sarı lacivertliler, doğrudan son 16 turunda mücadele etmeye hak kazandı.

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Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ PLAY-OFF TURU İLK AYAĞI TAMAMLANDI

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı 8 karşılaşmayla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunda, 20.45 ve 23.00 maçları oynandı.

Slovan Bratislava'yı 4-1 mağlup eden Sturm Graz, son 16 turunun kapısını aralarken, Molde ise Legia Varşova'yı 3-2'lik skorla geçti.

Günün öne çıkan mücadelesinde Hollanda temsilcisi Ajax, sahasında 2-0 geriye düştüğü maçta Norveç ekibi Bodo/Glimt ile 2-2 berabere kaldı.

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

RÖVANŞ KARŞILAŞMALARI NE ZAMAN?

Son 16 turuna yükselecek takımların belirleneceği play-off rövanş karşılaşmaları, 21 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Ardından ise play-off turu tamamlanarak son 16 turuna kalan takımlar belli olacak.

Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ 23 ŞUBAT'TA BELLİ OLACAK

Fenerbahçe seri başı olarak katılacağı son 16 turunda, play-off'tan gelen takımlardan biri ile eşleşecek. Son 16 turu kuraları ise 23 Şubat tarihinde çekilecek.

Fenerbahçe'nin de yer alacağı son 16 turu maçları 7-14 Mart tarihlerinde oynanacak.

Maçların tarihi ve sarı lacivertlilerin rakibi 23 Şubat 2024 tarihinde düzenlenecek kura ile belli olacak.

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