Giriş Tarihi: 16.02.2024 11:34
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
11:34
Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?
UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'nu lider tamamlayarak üst tura adını yazdırmıştı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertli takım, son 16 turunda rakibini bekliyor. Kanarya, play-off'dan gelerek son 16'ya kalan takımlardan biriyle karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, son 16 rakibi kim oldu? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024 ve muhtemel rakipleri hakkında detaylı bilgiler.