Fenerbahçe Avrupa maçı tarihi ve rakibi 2024: Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim?

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk ayağı 8 karşılaşmayla tamamlandı. Akabinde ise Fenerbahçe'nin rakibi ve maç tarihi sarı lacivertli taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, H Grubu'nu lider tamamlayarak doğrudan son 16 turuna kalmıştı. Peki, Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı ne zaman, rakibi kim oldu, ne zaman belli olacak? İşte, Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı tarihi 2024