Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
10:57
Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?
Fenerbahçe başkanlık seçim taihi için geri sayım başladı. Kongre üyelerinin katılacağı seçimli olağan kurulda gözler mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a dönmüş durumda. Camiada oldukça iddialı olan iki isimden hangisinin Fenerbahçe başkanı olacağı merak konusu. Süper Lig şampiyonluğunun gelmemesiyle birlikte hareketli bir dönem geçiren kulüpte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar...