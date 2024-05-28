Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar yeni başkanlarını bekliyor. Süper Lig 2. olarak sezonu tamamlayan takımda seçimle birlikte nelerin değişeceği merak konusu. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday mı?