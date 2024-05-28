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Haberler Galeri Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 10:57 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 10:57

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçim taihi için geri sayım başladı. Kongre üyelerinin katılacağı seçimli olağan kurulda gözler mevcut başkan Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım'a dönmüş durumda. Camiada oldukça iddialı olan iki isimden hangisinin Fenerbahçe başkanı olacağı merak konusu. Süper Lig şampiyonluğunun gelmemesiyle birlikte hareketli bir dönem geçiren kulüpte heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki; 2024 Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar...

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

Fenerbahçe başkanlık seçimi tarihi 2024 yılı için araştırılmaya başladı. Sarı lacivertli taraftarlar yeni başkanlarını bekliyor. Süper Lig 2. olarak sezonu tamamlayan takımda seçimle birlikte nelerin değişeceği merak konusu. Peki; Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, Ali Koç ve Aziz Yıldırım aday mı?

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR!

Mevzut başkan Ali Koç ile eski başkan Aziz Yıldırım arasında geçmesi beklenen seçimin sonucu için geri sayım başladı. Kongre üyeleri oylarını kullanmaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

Daha önce başkan adayı olacağı yönünde açıklaması bulunan Saadettin Saran'ın Ali Koç lehinde adaylıktan çekildiği biliniyor.

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2024?

Fenerbahçe, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran'da yapılacağını açıkladı.

Fenerbahçe başkanlık seçim tarihi 2024: Fenerbahçe başkanlık seçimi ne zaman, nerede, adaylar kimler?

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun başkanlık edeceği seçimli kongrede seçilecek başkan 3 yıl süre ile Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanlığı üstlenecek.

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