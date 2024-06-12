Giriş Tarihi: 12.06.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 12.06.2024
20:41
Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes | CANLI İZLE - Son dakika Fenerbahçe Beko Anadolu Efes final maçı başladı!
Basketbol tutkunları Anadolu Efes Fenerbahçe maçına odaklandı. Fenerbahçe Beko son haftalarda gösterdiği başarılı performansını şampiyonlukla taçlandırmak istiyor. Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde karşı karşıya gelecek olan başarılı iki takımdan Fenerbahçe Beko 1. sırada yer alırken, Anadolu Efes 2. sırada yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Fenerbahçe Beko Anadolu Efes maçı canlı izle!