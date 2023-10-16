Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündemde. Avrupa Basketbol Şampiyonası THY EuroLeague Fenerbahçe basketbol maçı için heyecan dorukta. Karşı takımı evinde ağırlayacak sarı lacivertlilerin mücadelesi sürüyor. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...