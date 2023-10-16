Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı canlı izle! THY EuroLeague Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı canlı yayın ekranı başında yerler alınıyor. THY EuroLeague temsilcimiz Avrupa sahasında 3. Haftasını yaşıyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos Fenerbahçe'nin evine konuk oluyor. ''Fenerbahçe Beko Panathinaikos basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak'' soruları yanıt arıyor. Koç Dimitris İtudis bu sezon şampiyonluk peşinde. Peki, Fenerbahçe Beko Panathinaikos maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB basket maçı hakkında merak edilenler…