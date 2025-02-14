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Haberler Galeri Fenerbahçe, Belçika'da gündem oldu: "Anderlecht'in tüylerini yoldular"
Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:17 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 12:17

Fenerbahçe, Belçika'da gündem oldu: "Anderlecht'in tüylerini yoldular"

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-lavicertli takım, şampiyonluk iddiasını da devam ettiriyor. Avrupa'da Anderlecht'e karşı önemli bir zafer kazanan Fenerbahçe için Belçika basınında birbirinden önemli başlıklar atıldı. İşte detayalar.

Fenerbahçe, Belçika’da gündem oldu: Anderlecht’in tüylerini yoldular

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile karşılaşan Fenerbahçe, sahasında rakibini 3-0 mağlup ederek ikinci maç öncesi avantajlı bir skor elde etti.

Fenerbahçe, Belçika’da gündem oldu: Anderlecht’in tüylerini yoldular

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri Dusan Tadic, Dzeko ve En-Nesyri kaydetti.

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Fenerbahçe, Belçika’da gündem oldu: Anderlecht’in tüylerini yoldular

Avrupa'da önemli bir zafer elde eden Jose Mourinho'nun öğrencileri, Belçika basınında da gündem oldu. İşte Bekçika medyasının Fenerbahçe için attığı başlıklar...

Fenerbahçe, Belçika’da gündem oldu: Anderlecht’in tüylerini yoldular

"GÜÇLÜ FENERBAHÇE'YE KARŞI..."

Sporza: "Anderlecht, güçlü Fenerbahçe karşısında aldığı ağır yenilginin ardından Avrupa hedeflerini bir kenara bırakmış gibi görünüyor.

Fenerbahçe, Belçika’da gündem oldu: Anderlecht’in tüylerini yoldular

Birçok tartışmalı kararın yaşandığı maçta Brüksel ekibi 3-0 mağlup oldu. Bu yenilgiyi telafi etmek imkansız gibi görünüyor"

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