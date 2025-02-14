Giriş Tarihi: 14.02.2025 12:17
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
12:17
Fenerbahçe, Belçika'da gündem oldu: "Anderlecht'in tüylerini yoldular"
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Anderlecht'i 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, yoluna emin adımlarla ilerliyor. Süper Lig'de Galatasaray'ın 6 puan gerisinde 2. sırada bulunan sarı-lavicertli takım, şampiyonluk iddiasını da devam ettiriyor. Avrupa'da Anderlecht'e karşı önemli bir zafer kazanan Fenerbahçe için Belçika basınında birbirinden önemli başlıklar atıldı. İşte detayalar.