Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de TFF'den yapılan açıklamaya göre zirve yarışına direkt olarak etki edecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Derbi mücadelesine yoğun ilgi gösterilirken bilet fiyatları ve satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023 ne kadar? FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?