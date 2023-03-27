Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Spor Toto Süper Lig FB - BJK derbi heyecanına ortak olmak isteyenlerin gündeminde Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları yer alıyor. 54 puanla ikincilik koltuğunda oturan sarı lacivertliler liderlik mücadelesi veriyor. Maçı stadyumdan canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Müsabakada Beşiktaş taraftarlarının yer almayacağı duyuruldu. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023 ne kadar? FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?