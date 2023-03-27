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Haberler Galeri Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?
Giriş Tarihi: 27.03.2023 16:45 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 16:45

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Spor Toto Süper Lig FB - BJK derbi heyecanına ortak olmak isteyenlerin gündeminde Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları yer alıyor. 54 puanla ikincilik koltuğunda oturan sarı lacivertliler liderlik mücadelesi veriyor. Maçı stadyumdan canlı izlemek isteyenler Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları ne kadar, kaç TL, ne zaman satışa çıkacak sorusuna yanıt arıyor. Müsabakada Beşiktaş taraftarlarının yer almayacağı duyuruldu. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023 ne kadar? FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisi için geri sayım sürüyor. Süper Lig'de TFF'den yapılan açıklamaya göre zirve yarışına direkt olarak etki edecek Fenerbahçe Beşiktaş derbisi 2 Nisan Pazar günü saat 20.30'da oynanacak. Derbi mücadelesine yoğun ilgi gösterilirken bilet fiyatları ve satışa çıkacağı tarih araştırılıyor. Peki Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023 ne kadar? FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin biletleri henüz satışa çıkmadı. Zorlu mücadelede Beşiktaş taraftarları yer almayacak.

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı bilet fiyatları 2023: FB - BJK maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasında oynanacak mücadele 2 Nisan Pazar günü saat 20:30'da başlayacak. Mücadele beİN sports HD1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş arasındaki karşılaşmanın biletleri için henüz sarı lacivertlilerden bir açıklama gelmedi. Maç biletlerinin en geç Çarşamba gününe kadar satışa sunulması bekleniyor. Açıklama gelince haberimizde yer alacaktır.

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