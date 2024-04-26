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Haberler Galeri Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:20 Güncelleme Tarihi: 26.04.2024 15:20

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 34. Haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, rakibini mağlup ederek Sivasspor beraberliğini taraftarına unutturmak istiyor. Siyah beyazlılar ise çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB BJK derbi maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını kapatarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Dev derbiyi canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, FB BJK derbisi canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.

Merak konusu olan Fenerbahçe Beşiktaş maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili detaylar şöyle;

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Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı, 27 Nisan 2024 Cumartesi günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak. FB BJK derbisi saat 19.00'da başlayacak.

Ligde 7 maçlık galibiyet serisinin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Sivasspor ile 2-2 berabere kalan sarı-lacivertliler, zirve yarışında ciddi yara almıştı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada giriyor.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Beşiktaş derbi maçı, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren ve nefesleri kesecek karşılaşmayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek.

Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK, SINIRDA 7 İSİM!

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde bir oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden Jayden Oosterwolde, derbide forma giyemeyecek.

Öte yandan derbi öncesinde 7 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Edin Dzeko, Dusan Tadic, Michy Batshuayi, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu ve Rodrigo Becao, kart görmeleri durumunda Konya deplasmanında takımını yalnız bırakacak.

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