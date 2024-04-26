Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 26.04.2024 15:20
Güncelleme Tarihi: 26.04.2024
15:20
Fenerbahçe Beşiktaş maçı için nefesler tutuldu. Trendyol Süper Lig'in 34. Haftası dev derbiye sahne oluyor. Fenerbahçe ile Beşiktaş Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Zirveyi yakından ilgilendiren mücadeleyi canlı olarak izlemek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İsmail Kartal yönetimindeki sarı lacivertliler, rakibini mağlup ederek Sivasspor beraberliğini taraftarına unutturmak istiyor. Siyah beyazlılar ise çıkış yakalamayı hedefliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte, FB BJK derbi maçı canlı izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri hakkında ayrıntılı bilgiler…