Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig’de dev derbi! Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi?

Fenerbahçe Beşiktaş maçı için heyecan dorukta! Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, Galatasaray ile puan farkını kapatarak çıkış yakalamayı hedefliyor. Siyah Beyazlılar ise zorlu deplasmandan üç puanla dönmeyi hedefliyor. Dev derbiyi canlı yayın ile takip etmek isteyen futbolseverler ''Fenerbahçe Beşiktaş maçı şifresiz mi, hangi kanalda?'' sorularına yanıt arıyor. Volkan Bayarslan'ın düdük çalacağı karşılaşmanın yayın bilgileri merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta? İşte, FB BJK derbisi canlı yayın izle kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri…