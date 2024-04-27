Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi nefesleri kesecek. Zirve yarışında var olma savaşı veren Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide üçüncülüğü hedefleyen Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda geçen hafta Sivas'ta puan kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Kara Kartal da zorlu deplasmanda kazanıp üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmanın derdinde... Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...