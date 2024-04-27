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Haberler Galeri Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor
Giriş Tarihi: 27.04.2024 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.04.2024 15:22

Kadıköy'de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi nefesleri kesecek. Zirve yarışında var olma savaşı veren Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide üçüncülüğü hedefleyen Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda geçen hafta Sivas'ta puan kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Kara Kartal da zorlu deplasmanda kazanıp üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmanın derdinde... Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasındaki Fenerbahçe Beşiktaş derbisi nefesleri kesecek. Zirve yarışında var olma savaşı veren Fenerbahçe, Kadıköy'deki derbide üçüncülüğü hedefleyen Beşiktaş'ı ağırlıyor. Şampiyonluk yolunda geçen hafta Sivas'ta puan kaybederek büyük yara alan Fenerbahçe bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Kara Kartal da zorlu deplasmanda kazanıp üçüncülük hedefine bir adım daha yaklaşmanın derdinde... Peki, Fenerbahçe Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?, Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ilk 11'leri belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisiyle Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

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Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Ülker Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak ve karşılaşmayı Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Serkan Ok ve Serkan Olguncan yapacak.

Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

Şampiyonluk yarışında çok büyük önem taşıyan derbinin VAR hakemi de Hollandalı Pol van Boekel oldu.

Kadıköy’de dev derbi! Fenerbahçe şampiyonluk, Beşiktaş üçüncülük istiyor

100 ÜLKEDE CANLI YAYINLANACAK
Fenerbahçe - Beşiktaş müsabakası dünya çapında 100'den fazla ülkede de canlı olarak yayınlanacak. Derbi ayrıca her hafta 4 maç için sunulan İngilizce dil seçeneğiyle de yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta seyirciyle buluşacak.

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