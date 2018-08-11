Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında William Paul Ekong'un attığı golle geri düşen sarı-lacivertli takım, 22. dakikada Giuliano Victor de Paula'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Fenerbahçe, 30. dakikada Josef de Souza'nın ayağından gelen golle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.