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- maçından kareler

'in ilk haftasına , 'u evinde 2-1 mağlup ederek sezona 3 puanla başladı.

Giriş Tarihi: 11.08.2018 23:51 Güncelleme Tarihi: 12.08.2018 00:35
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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

, 'de 2018-2019 sezonunun ilk haftasında 'u 2-1 yenerek sezona 3 puanla başladı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

Ülker Stadı'nda oynanan maçın 16. dakikasında William Paul Ekong'un attığı golle geri düşen sarı-lacivertli takım, 22. dakikada Giuliano Victor de Paula'nın penaltıdan kaydettiği golle beraberliği yakaladı. , 30. dakikada Josef de Souza'nın ayağından gelen golle öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla tamamladı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

İkinci yarıda girdiği gol pozisyonlarından yararlanamayan ev sahibi takım, rakibinin de beraberlik golünü bulmasına engel oldu. , sahadan 2-1 galip ayrılarak taraftarı önünde sezonu 3 puanla açtı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

Sezona galibiyetle başlayan , geride kalan son iki sezonun ilk haftalarında kazanamama istatistiğini sonlandırdı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

2016-2017 sezonunun açılış maçında Medipol Başakşehir'e 1-0 yenilen sarı-lacivertliler, geçen sezonun ilk haftasında ise Göztepe ile 2-2 berabere kalmıştı.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

Müsabakada hakem Halil Umut Meler'in lehine verdiği penaltı kararı Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasıyla ofsayt olarak değiştirildi.

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- maçından kareler
Fenerbahçe - Bursaspor maçından kareler

Maçın 56. dakikasında hızlı gelişen konuk takım atağında Furkan Soyalp'in ara pasıyla sol kanatta topla buluşan Yusuf Erdoğan meşin yuvarlağı ceza sahasına hareketlenen Allano Lima'ya aktardı. Bu oyuncu Skrtel ile girdiği ikili mücadelede yerde kalınca hakem Halil Umut Meler penaltı kararı verdi.

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