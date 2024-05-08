Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2024
13:29
Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...
Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük teknik direktörlerinden birisi olarak kabul edilen Jose Mourinho, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı. Avrupa devinin kötü sonuçların üst üste gelmesinin ardından bırakan Portekizli çalıştırıcı, kendisine yeni kulüp ararken Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu söyleniyordu. Yeni sezonda sarı-lacivertli ekibin düşündüğü teknik direktörlerden birisi olarak belirtilen Mourinho için sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberleri…