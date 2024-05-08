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Haberler Galeri Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...
Giriş Tarihi: 08.05.2024 13:26 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 13:29

Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

Son dakika haberleri… Dünya futbolunun en büyük teknik direktörlerinden birisi olarak kabul edilen Jose Mourinho, son olarak İtalyan ekibi Roma'yı çalıştırdı. Avrupa devinin kötü sonuçların üst üste gelmesinin ardından bırakan Portekizli çalıştırıcı, kendisine yeni kulüp ararken Fenerbahçe'nin de ilgisinin olduğu söyleniyordu. Yeni sezonda sarı-lacivertli ekibin düşündüğü teknik direktörlerden birisi olarak belirtilen Mourinho için sürpriz bir iddia geldi. İşte son dakika haberleri…

Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

Son dakika haberleri… Teknik direktörlük kariyeri boyunca başarıdan başarıya koşan ve kaldırmadığı kupa kalmayan Jose Mourinho hakkında flaş gelişmeler yaşanıyor.

Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

Porto, Chelsea, Real Madrid, Manchester United, Tottenham ve Roma gibi takımları çalıştıran Mourinho, son olarak Roma'da görev yaptı.

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Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

İtalyan devinde 138 maçta takımının başında olan Portekizli çalıştırıcı, Konferans Ligi kupasını kazanmıştı.

Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

2 kez Şampiyonlar Ligi, 3 kez de Premier Lig'i kazanan deneyimli teknik direktör, Roma'dan sonra dinlenmeye geçti.

Fenerbahçe derken büyük ters köşe! Jose Mourinho’nun yeni adresini duyurdular: Sürpriz...

Yeni takımı hakkında birçok iddia yer alan 61 yaşındaki çalıştırıcının Fenerbahçe'ye de gelebileceği söylenmişti.

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