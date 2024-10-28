Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! "2 tane A4 kağıdına ancak sığar"

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de 99 gol ve 99 puanla geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir tabloya imza atan İsmail Kartal uzun süreli sessizliğini A Spor yorumcusu Reha Kapsal'a bozdu. Tecrübeli isim rekor göndermesinde bulundu. İşte o açıklamaya dair tüm ayrıntılar.