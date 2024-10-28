Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:54
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024
13:54
Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! "2 tane A4 kağıdına ancak sığar"
Fenerbahçe ile şampiyonluğun kıyısından dönen İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Kartal'ın sezon başında görevine son verilmiş ve yerine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho getirilmişti. Tecrübeli teknik adam sarı lacivertli takımla yollarının ayrılması ardından A Spor'da yorumculuk yapan Reha Kapsal'a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...