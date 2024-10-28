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Haberler Galeri Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! "2 tane A4 kağıdına ancak sığar"
Giriş Tarihi: 28.10.2024 13:54 Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:54

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! "2 tane A4 kağıdına ancak sığar"

Fenerbahçe ile şampiyonluğun kıyısından dönen İsmail Kartal sessizliğini bozdu. Kartal'ın sezon başında görevine son verilmiş ve yerine dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho getirilmişti. Tecrübeli teknik adam sarı lacivertli takımla yollarının ayrılması ardından A Spor'da yorumculuk yapan Reha Kapsal'a çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

Son dakika haberi... Fenerbahçe'de 99 gol ve 99 puanla geçtiğimiz sezon oldukça başarılı bir tabloya imza atan İsmail Kartal uzun süreli sessizliğini A Spor yorumcusu Reha Kapsal'a bozdu. Tecrübeli isim rekor göndermesinde bulundu. İşte o açıklamaya dair tüm ayrıntılar.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

ŞAMPİYONLUĞUN KIYISINDAN DÖNDÜ
Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin başında yer alan İsmail Kartal, 99 gol ve 99 puanla ezeli rakipleri Galatasaray'ın gerisinde kalmış ve son anda şampiyonluğun kıyısından dönmüşlerdi.

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Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

MOURINHO TERCİHİ
İsmail Kartal sonrası Fenerbahçe yönetimi takımı dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'ya emanet etme kararı aldı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

Dünya çapında başarıları olan Mourinho kararı sonrası bazı taraftarlar büyük başarılara imza atan İsmail Kartal'la yola devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Fenerbahçe eski teknik direktörü İsmail Kartal sessizliğini bozdu! 2 tane A4 kağıdına ancak sığar

YOLLAR AYRILDI
Sarı Lacivertli yönetim flaş bir kararla yeni sezona İsmail Kartal ile devam etmek istemediklerini belirterek başkanlık seçiminin ardından tecrübeli teknik adam ile yollarını ayırdılar.

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