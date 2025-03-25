Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da kupayı kazanmak için sahada olacak. Maçın tarihi ve saati de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ederken, futbolseverler diğer eşleşmelerin tarihlerini ve final maçını da merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman ve saat kaçta? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç takvimiyle ilgili detaylar...