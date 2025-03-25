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Haberler Galeri Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!
Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:16 Güncelleme Tarihi: 25.03.2025 16:16

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip, bu kez Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma, kazanan takımın yarı finale yükselmesine olanak tanıyacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile kritik bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da kupayı kazanmak için sahada olacak. Maçın tarihi ve saati de belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı devam ederken, futbolseverler diğer eşleşmelerin tarihlerini ve final maçını da merak ediyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman ve saat kaçta? İşte, ZTK çeyrek ve yarı final maç takvimiyle ilgili detaylar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

ZTK ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Fenerbahçe-Galatasaray çeyrek final maçı 2 Nisan 2025 Çarşamba günü 20.45'te oynanacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

ZTK MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Tek maç eleme usulüne göre seri başı takımların ev sahipliğinde oynanacak çeyrek final maçları, 1, 2, 3 Nisan tarihlerinde yapılacak.
Yarı final müsabakaları 22, 23 veya 24 Nisan'da organize edilecek kupanın finali ise 14 Mayıs'ta oynanacak. İşte seri başı olan ve seri başı olmayan takımlar...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

YARI FİNALDEKİ MUHTEMEL RAKİPLER BELLİ OLDU
Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde oynanacak olan derbi maçının galibi, Konyaspor-İskenderunspor maçının galibiyle eşleşecek.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAÇ PROGRAMI
1 NİSAN SALI

20:30 Konyaspor - İskenderunspor

2 NİSAN ÇARŞAMBA

17:45 Trabzonspor - Bodrum FK

20:45 Fenerbahçe - Galatasaray

3 NİSAN PERŞEMBE

20 :30 Beşiktaş - Göztepe

ZTK YARI FİNAL VE FİNAL MAÇ TARİHLERİ

Yarı final: 22 - 23 veya 24 Nisan 2025

Final: 14 Mayıs 2025