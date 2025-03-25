Giriş Tarihi: 25.03.2025 16:16
Güncelleme Tarihi: 25.03.2025
16:16
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi hangi gün, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşması ayrıntıları!
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu ve Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de şampiyonluk için yarışan iki ezeli rakip, bu kez Türkiye Kupası çeyrek finalinde mücadele edecek. Tek maç üzerinden oynanacak olan karşılaşma, kazanan takımın yarı finale yükselmesine olanak tanıyacak. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbisi ne zaman ve saat kaçta oynanacak?