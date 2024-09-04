Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile mücadele edecek. Futbolseverler heyecanla beklenen derbi maçı öncesi tarih, saat ve canlı yayın kanalı bilgisine ulaşmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?