Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:54
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
16:55
Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı
Fenerbahçe Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta eleme maçları ile 5. ve 6. hafta maç programını yayınladı. Şampiyonluk hedefi olan iki rakip Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...