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Haberler Galeri Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı
Giriş Tarihi: 04.09.2024 16:54 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 16:55

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

Fenerbahçe Galatasaray derbisinin günü ve saati belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 3. hafta eleme maçları ile 5. ve 6. hafta maç programını yayınladı. Şampiyonluk hedefi olan iki rakip Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, "Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Peki, FB-GS derbi maçı ne zaman? İşte detaylar...

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

Fenerbahçe-Galatasaray derbisi için geri sayım başladı. Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray ile mücadele edecek. Futbolseverler heyecanla beklenen derbi maçı öncesi tarih, saat ve canlı yayın kanalı bilgisine ulaşmak istiyor. Peki, Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

FENERBAHÇE - GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İki ezeli rakip arasında oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin programı belli oldu.

Ülker Stadyumu'nda oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray mücadelesi 6. hafta oynanacak. Derbi karşılaşması 21 Eylül cumartesi günü saat 20:00'da başlayacak.

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Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

FENERBAHÇE-GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Dev derbi, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

MİLLİ ARA DÖNÜŞÜ 5. HAFTA PROGRAMI BELLİ OLDU

17 EYLÜL CUMARTESİ

17:00 Sivasspor - Gaziantep FK

17:00 Samsunspor - Konyaspor

20:00 Bodrum FK - Başakşehir FK

20:00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

Fenerbahçe-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe-Galatasaray derbi maçı hangi kanalda? FB-GS derbi heyecanı

18 EYLÜL PAZAR

17:00 Kayserispor - Eyüpspor

17:00 Kasımpaşa - Fenerbahçe

20:00 Alanyaspor - Hatayspor

20:00 Trabzonspor - Beşiktaş

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