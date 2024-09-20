Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:32
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024
11:32
Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'i!
Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı öncesi nefesler tutuldu. Ezeli rekabetin 401'inci maçında yarın karşı karşıya gelecek iki takımın kadroları, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun uygulayacakları taktik savaşı, tüm futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken her derbi karşılaşmasında olduğu gibi kıran kırana bir rekabet bekleniyor. İşte dev maç öncesi son notlar…