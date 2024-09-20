Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

İSMAİL Mİ AMRABAT MI?

Hazır durumda olan yeni transfer Amrabat, hocasından formayı istedi ancak İsmail Yüksek'i çok beğenen deneyimli çalıştırıcı, son kararını bugün verecek. Sol kanatta Saint Maximin, sağda Tadic, ileri uçta ise El Nesyri yerine Edin Dzeko görev yapacak.