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Haberler Galeri Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'i!
Giriş Tarihi: 20.09.2024 11:32 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 11:32

Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11'i!

Fenerbahçe Galatasaray derbi maçı öncesi nefesler tutuldu. Ezeli rekabetin 401'inci maçında yarın karşı karşıya gelecek iki takımın kadroları, Okan Buruk ve Jose Mourinho'nun uygulayacakları taktik savaşı, tüm futbolseverler tarafından heyecanla beklenirken her derbi karşılaşmasında olduğu gibi kıran kırana bir rekabet bekleniyor. İşte dev maç öncesi son notlar…

TUBA FIÇICI
Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı kendi sahasında yarın 20.00'de ağırlayacak. İki dev takımın mutlak galibiyet için sahaya çıkacağı maçta Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'leri, oyun planları merakla bekleniyor. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçta 1-0'lık skorla kazanan taraf Fenerbahçe olmuştu. Peki yarınki maçta biz futbolseverleri neler bekliyor? İşte detaylar…

Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

KADIKÖY'DE TAKTİK SAVAŞI!

Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun kadrosu büyük bir ölçüde netlik kazandı. 9 oyuncuyu kafasında belirleyen tecrübeli hoca, 2 bölge için ise henüz kararını kesinleştirmedi.

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Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

İŞTE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Formu artan Livakovic'e 1 numarayı emanet edecek Portekizli çalıştırıcı, sağ bekte ise Osayi'nin yokluğunda Mert Müldür'ü kullanacak.

Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

Çağlar Söyüncü idmanlarda as takımda yer alırken Becao'nun son Kasımpaşa maçında oynadığı futbol iyi sinyaller verdi.

Djiku'nun geri dönmesiyle birlikte Mourinho henüz stoper tandemini belirleyemedi. Sol bekte Oosterwolde'den başka isim akıllara bile gelmezken ortada ise Fred ve Szymanski'nin forması garanti.

Fenerbahçe Galatasaray maçında taktik savaşı! Mourinho mu, Buruk mu? İşte Fenerbahçe Galatasaray derbisi muhtemel 11’i!

İSMAİL Mİ AMRABAT MI?

Hazır durumda olan yeni transfer Amrabat, hocasından formayı istedi ancak İsmail Yüksek'i çok beğenen deneyimli çalıştırıcı, son kararını bugün verecek. Sol kanatta Saint Maximin, sağda Tadic, ileri uçta ise El Nesyri yerine Edin Dzeko görev yapacak.

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