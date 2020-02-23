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- | Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, sahasında kazanarak Kadıköy geleneğini sürdürmek, Galatasaray ise hem yıllar sonra rakibini evinde yenmek hem de şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak istiyor. Dev maç öncesi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerlerini alamayacak, Galatasaray'da ise iki eksik var: Luyindama ve Lemina. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dev derbi için belirledikleri 11'ler...

Giriş Tarihi: 23.02.2020 09:04 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020 09:09
Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

'in 23'üncü haftasında bu akşam 'ı konuk edecek. Ligde oynadığı son 3 maçta 8 puan kaybederek zirve yarışında yara alan sarı-lacivertli ekipte tek hedef galibiyet.

Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

'de ezeli rakibine 1999'dan beri yenilmeyen Kanarya, seriye yeni bir halka daha eklemek istiyor. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Halil Umut Meler yönetecek. Tartışmaların odağındaki VAR odasında ise Abdülkadir Bitigen oturacak.

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Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

3 ÖNEMLİ EKSİK
'de sakatlıkları bulunan ile 'in yanı sıra sarı kart cezalısı olan forma giyemeyecek. Teknik heyet, hafta boyunca yapılan idmanlarda 3 puan için taktik planlarını hazırladı.

Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Son çalışmada özel görüntüler eşliğinde Galatasaray'ın maçları ve sistemi analiz edilirken, oyunculara nelere dikkat edilmesi konusunda son uyarılar yapıldı. Parola ise belli; derbi tarihine bir sayfa daha eklemek.

Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

SON 10 MAÇTA 4 GOL YEDİ
Fenerbahçe, Galatasaray'la Süper Lig'de oynadığı son 10 derbide sadece 4 gol yedi. 7 maçta kalesini gole kapamayı başardı. Cimbom'da sarı-lacivertli takıma 5.5 yıllık süreçte gol atmayı başaran isimler Olcan Adın, Ryan Donk, Linnes ve Onyekuru oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

GALATASARAY KAZANMAYA GİDİYOR
'de 6'da 6 yaparak yeniden zirveye ortak olan 'ın zorlu fikstürü Fenerbahçe deplasmanıyla başlıyor. Galatasaray, 20 yıldır kazanamadığı 'e yenilmemek için değil, kazanmaya gidiyor. de öğrencilerini bu yönde motive ediyor.

Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

İmparator "Sezonun ilk yarısında önemli puanlar kaybettik. Daha fazlasını yitirme lüksümüz kalmadı. Buraya kadar çok iyi geldik. Fenerbahçe'yi deplasmanda uzun süredir yenemiyoruz ancak her serinin bir sonu vardır. Kafanızda bu maçı kazanmak olsun. Çıkın ona göre oynayın" ifadelerini kullandı.

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