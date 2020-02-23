Fenerbahçe - Galatasaray | Muhtemel 11'ler

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi Süper Lig'in 23. haftasında Ülker Stadyumu'nda oynanacak. Fenerbahçe, sahasında kazanarak Kadıköy geleneğini sürdürmek, Galatasaray ise hem yıllar sonra rakibini evinde yenmek hem de şampiyonluk yolunda bir adım daha atmak istiyor. Dev maç öncesi Fenerbahçe'de Garry Rodrigues, Luis Gustavo, Emre Belözoğlu ve Sadık Çiftpınar takımdaki yerlerini alamayacak, Galatasaray'da ise iki eksik var: Luyindama ve Lemina. İşte Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal ve Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in dev derbi için belirledikleri 11'ler...