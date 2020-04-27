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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızının peşinde!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan sarı lacivertli yönetim, bu kez ses getirecek bir girişim için düğmeye bastı. Voetbal4u.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına flaş bir gelişmeyi yazdı; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Bruma için devreye girdi! İşte haberin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)