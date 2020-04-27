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'ın eski yıldızının peşinde!

Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle Süper Lig'e verilen arada gelecek sezonun planlamalarını yapmaya başlayan sarı lacivertli yönetim, bu kez ses getirecek bir girişim için düğmeye bastı. Voetbal4u.com adlı internet sitesi, konu ile ilgili yaptığı haberde okuyucularına flaş bir gelişmeyi yazdı; Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe Bruma için devreye girdi! İşte haberin detayları... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Giriş Tarihi: 27.04.2020 17:52 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:56
Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızının peşinde!

transferde vites yükseltti... Sarı lacivertliler, gelecek sezon için planlamarını masaya yatırırken, bir çok konu hakkında müzakerelerini sürdürdü.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

1. ÖNCELİK TEKNİK DİREKTÖR

Sarı lacivertli kurmayların olmazsa olmazı konusu... Yönetim, Erol Bulut, Giampaolo, Mauel Pellegrini ve Nenad Bjelica isimleri üzerinde özellikle duruyor.

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Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Gelecek sezon mutlak şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bir yandan kupaya uzanmak isterken, diğer yandan da 2021 yılında olacak kongreyi düşünüyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Sarı lacivertli kulübün Başkanı , hüsranla geçen 2 sezonun ardından yükseliş hedeflerken, hem konusunda hem de konusunda ince eleyip sık dokuyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Corona virüsü (koronavirüsü) nedeniyle 'e verilen arayı geleceğe yönelik projeleri istişare ederek geçiren kurmaylar, önceliğini bonservisi elinde olan ve kısa sürede takıma adapte olabilecek isimlere veriyor.

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Bu bağlamda Türkiye'den ve dünyadan bir çok ismi gündemine alan 'de, için flaş bir isme göz dikildi...

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

Fenerbahçe Galatasaray'ın eski yıldızını peşinde!

'da oynadığı futbolla izleyenleri adeta kendine hayran bırakan Bruma'nın, 'nin gündeminde olduğu iddia edildi.

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