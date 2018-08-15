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, 'ın kasasını doldurdu!

, bu sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir gelirin sahibi olacak.

Giriş Tarihi: 15.08.2018 12:29 Güncelleme Tarihi: 15.08.2018 12:31
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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

'nin 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica ekibine elenmesiyle Avrupa'nın kulüpler bazındaki bir numaralı kupasında Türkiye'yi tek başına temsil edecek sarı-kırmızılı takım, şimdiden yaklaşık 35 milyon avroluk geliri garantiledi.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasından itibaren mücadele edecek , 15 milyon 250 bin avro katılım payı ile yaklaşık 20 milyon avro yayın gelirini kasasına koyacak.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

Fenerbahçe'nin elenmesiyle 9 milyon avro kazandı

, 'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme turunda veda etmesiyle yayın gelirlerinin tek başına sahibi olacak.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

Sarı-kırmızılı takım, ön eleme turunu geçemeyen sarı-lacivertli takımın yüzde 45 (9 milyon avro) olan yayın payını da kasasına koyacak.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

Performans primleri

, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sergileyeceği performansa göre de gelir elde edecek.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

Sarı-kırmızılı takım, gruplarda elde edeceği her galibiyet için 2,7 milyon avro, beraberlik için de 900 bin avro alacak.

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, 'ın kasasını doldurdu!
Fenerbahçe, Galatasaray'ın kasasını doldurdu!

, son 16 turuna katılması durumunda ise 9,5 milyon avro kazanacak.

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